HOME NEWS JATENG

TGB Zainul Majdi: Bangun Konfidensi Kolektif

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |20:23 WIB
TGB Zainul Majdi: Bangun Konfidensi Kolektif
TGB Zainul Majdi/Foto: Eka Setiawan
SEMARANG – Ketua Harian Nasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dr. Tuan Guru Bajang (TGB) Zainal Majdi menyebut siapapun yang tergabung di Perindo terutama para kader harus percaya diri.

Sebab, Partai Perindo adalah partai yang bersih dari kasus maupun skandal, termasuk pengurus hingga kadernya.

“Pak Ketum (Ketua Umum, Hary Tanoesoedibjo) bisnisnya clear and clean. Tidak ada terseret kasus, yang skandal besar,” ungkapnya saat Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai Perindo, di Kota Semarang, Rabu (14/6/2023).

Selain itu, para kader Partai Perindo yang duduk di kursi legislatif juga sejauh ini tidak ada yang terjerat kasus korupsi. Inilah yang disebut TGB Zainul Majdi jadi salah satu modal besar dan alasan mengapa harus percaya diri bergabung Partai Perindo.

“Ada partai yang kadernya korupsi triliunan (rupiah), masih petentang-petenteng,” sambungnya.

Salah satunya berangkat dari situ pula, TGB Zainul Majdi yakin ini juga yang menjadi alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemudian mau bekerja sama dengan Partai Perindo.

“Kita nggak mau namanya MoU, tapi kerjasama politik. Jadi jelas mutual benefit. Bantu Mas Ganjar (Ganjar Pranowo) untuk Pilpres 2024, tapi juga hadirkan maslahat dan manfaat. Perindo belum miliki kursi di DPR RI, tapi Perindo diperlakukan seperti partai menengah, ada yang dilihat PDIP ke Perindo, kita punya sesuatu yang mereka nggak punya,” jelasnya.

