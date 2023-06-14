Kenalkan Kampanye Digital, RPA Perindo Gelar Konsolidasi Bersama Kader di Kediri

KEDIRI - Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak sekaligus Bacaleg Perindo Dapil 6 Jawa Timur, Jeannie Latumahina menggelar konsolidasi dengan kader Partai Perindo di Kabupaten Kediri, Selasa 13 Juni 2023.

Dalam kesempatan tersebut para kader dikenalkan tentang penerapan kampanye digital sebagai salah satu strategi pemenangan Pemilu 2024.

Dia menggelar konsolidasi bersama para kader dan koordinator pemenangan Pemilu 2024 tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, serta dihadiri pengurus DPW Perindo Jatim.

Dalam kegiatan yang dikemas secara diskusi tersebut muncul sejumlah ide dan gagasan tentang upaya-upaya pemenangan dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Salah satunya dengan cara pendekatan emosional secara langsung kepada masyarakat melalui program-program sosial," kata Jeannie Latumahina.

Jeannie Latumahina menambahkan bahwa dalam kegiatan tersebut para kader juga dikenalkan tentang program asuransi bertandem, yang tujuannya dapat diteruskan untuk disosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya asuransi.

Pasalnya, sambung dia, bagi setiap pemegang asuransi dari Perindo berhak mendapatkan polis senilai Rp300 ribu untuk pengobatan dan Rp3 juta bagi yang meninggal dunia.