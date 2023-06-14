Relawan Ganjar Gelar Pelatihan UMKM pada Warga Blitar

BLITAR - Sukarelawan Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia, yang merupakan mendukung Ganjar Pranowo menggelar kegiatan 'Berbagi Ceria Kowarteg Indonesia' bersama ibu-ibu di Desa Pohgajih, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar.

Mereka melakukan sosialisasi Ganjar Pranowo sebagai Capres pada Pilpres 2024 sekaligus menggelar program Cicip Cita Rasa Nusantara melalui pelatihan pembuatan kue pisang kukus kepada para ibu rumah tangga di Desa Pohgajih.

Kiki Kurniawan selaku Koordinator Kowarteg Indonesia Wilayah Jawa Timur mengatakan, kedatangan sukarelawan Kowarteg Indonesia disambut antusias oleh warga yang mengikuti kegiatan.

"Alhamdulillah ketika kami datang ke sini, antusias warga sangat luar biasa. Apalagi ketika kita memasang wajah Pak Ganjar mereka sangat antusias sekali. Ini di luar ekspektasi kami," ujar Kiki di lokasi pada Rabu (14/6/2023).

Dia menambahkan, kedatangan Kowarteg Indonesia juga dalam rangka silaturahmi dengan warga Blitar, sekaligus menyosialisasikan figur Ganjar Pranowo.

"Hari ini Kowarteg Indonesia Jawa Timur berkunjung di Desa Pohgajih, Selorejo, Blitar, Jawa Timur. Kami dalam rangka ingin bersilaturahmi kepada warga Blitar, khususnya dengan ibu-ibu," ucap Kiki.

Selain itu, lanjut Kiki, tujuan diadakannya kegiatan pelatihan pembuatan kue untuk menambah pengalaman kepada para ibu rumah tangga dalam mengolah makanan.

"Untuk kegiatan hari ini kami memberikan pelatihan pembuatan kue untuk para ibu-ibu, supaya mereka mendapatkan tambahan skill," kata Kiki.