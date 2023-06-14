Dugaan Korsleting Listrik Penyebab Kebakaran KM Maju Jaya 22 di Selatan Malang

MALANG - Kebakaran di kapal pencari ikan KM Maju Jaya 22 dilaporkan menjadi penyebab 28 orang dievakuasi dari tengah Samudera Hindia. Kapal pencari ikan ini diduga mengalami kebakaran akibat adanya hubungan arus pendek listrik atau konsleting listrik.

"Dugaan penyebab kebakaran dari korsleting listrik di kamar ABK KM Maju Jaya 22," ucap Kasi Humas Polres Malang Iptu Ahmad Taufik, dikonfirmasi Rabu (14/6/2023).

Berdasarkan keterangan ABK yang telah dievakuasi ke daratan di Sendangbiru, Kabupaten Malang, api muncul dan menjalar dengan cepat. Apalagi di tengah lautan angin berhembus kencang sehingga seluruh bagian kapal berbobot 98 grosston tersebut dilalap api.

"Karena situasi cuaca angin yang berhembus kencang sehingga kapal dengan cepat terbakar dan kurang lebih 10 menit berusaha memadamkan api. Namun api dengan cepat membakar bagian kapal," terangnya.

Para ABK akhirnya nekat melompat ke laut saat kapal mulai terbakar. Sementara kapten kapal juga sempat meminta bantuan ke kapal terdekat.

"ABK meninggalkan kapal dengan terjun ke laut. Namun sebelumnya kapten kapal sempat meminta bantuan kepada kapal terdekat. Sehingga tidak lama kemudian ada kapal yang sudah memberikan bantuan kepada ABK KM Maju Setia 22 tersebut," tuturnya.

Saat ini sudah ada 15 ABK dari total 27 ABK, ditambah satu orang nahkoda kapal yang masih proses evakuasi dari tengah lautan. Sedangkan sisanya masih proses evakuasi menuju daratan di Sendangbiru, Kabupaten Malang. Jarak tempuh dari lokasi kapal terbakar dengan dermaga Sendangbiru kurang lebih 17 jam perjalanan laut.

"Sisa 12 ABK masih perjalanan ke dermaga Sendangbiru," pungkasnya.