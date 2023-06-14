4 Fakta Polisi Dikeroyok Satpam dan Calo Angkot, Korban Dipukuli dan Diinjak-injak

GARUT – Bripka Dinar Ali Hidayat, seorang anggota kepolisian di Kabupaten Garut, Jawa Barat mengalami luka-luka setelah dikeroyok satpam pabrik dan empat orang calo angkot. Diketahui bahwa korban saat itu telah menjemput anaknya pulang dari les.

Berikut fakta-fakta terkait pengeroyokan ini:

1. Korban sedang tidak memakai seragam

Menurut keterangan Kapolres Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro, pengeroyokan itu terjadi pada Rabu, 7 Juni 2023 sekira pkul 16.15 WIB di depan PT Daux Cosmetic, Jalan Raya Karangpawitan. Saat itu, Bripka Dinar yang tidak mengenakan seragam kepolisian melintas di TKP saat karyawan PT Daux Cosmetic pulang kerja.

"Korban yang sedang dalam perjalanan pulang tidak memakai seragam namun mengendarai motor dinas, melihat kemacetan saat bubaran karyawan pabrik. Karena merasa terpanggil, ia mencoba mengingatkan satpam untuk menertibkan angkot yang diam di depan pabrik agar kemacetan terurai," kata AKBP Rio Wahyu Anggoro di Mapolres Garut Selasa (13/6/2023).

2. Korban dipukuli dan diinjak-injak

Satpam PT Daux Cosmetic bernama Rifki Nugraha Saputra (21) yang tak terima diingatkan oleh Bripka Dinar kemudian mendorong dan memukul korban hingga terjatuh. Saat korban terjatuh, empat tersangka lain yang merupakan calo angkot ikut melakukan kekerasan dengan memukul dan menginjak-injak korban.

"Perbuatan itu dilakukan beramai-ramai di muka umum, saat para karyawan bubaran kerja. Perbuatan para pelaku berhenti usai warga sekitar dan karyawan mencoba melerai," ujarnya.