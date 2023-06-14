Perkuat Struktur, Yosep Husein Ibrahim Siap Rebut Kemenangan Perindo di Jabar

BANDUNG - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jawa Barat, Yosep Husein Ibrahim menegaskan, siap memenangkan Partai Perindo di ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Untuk mewujudkan hal itu, Yosep yang baru hengkang dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan resmi bergabung dengan Partai Perindo baru-baru ini mengajak seluruh Ketua DPD Partai Perindo se-Jabar untuk bersama-sama menguatkan struktur keanggotaan demi kemenangan Pemilu 2024.

Ajakan tersebut disampaikan Yosep Husein Ibrahim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Perindo bersama DPW dan DPD Partai Perindo se-Jabar di Hotel Grand Tjokro, Jalan Cihampelas, Kota Bandung, Selasa (13/6/2023).

"Saya berharap ini yang menjadi skala prioritas adalah penguatan struktur. Apapun yang akan kita lakukan jika struktur di tingkat DPRT, di tingkat kecamatan ini tidak terpenuhi semaksimal mungkin, maka saya rasa berapa pun cost politik sama halnya kita menabur garam di laut," ujar Yosep lantang di hadapan kader Perindo yang hadir dalam rakor tersebut.

Karena itu, dirinya pun meminta setiap Ketua DPD Partai Perindo di Jabar untuk memenuhi struktur keanggotaan dalam waktu dua bulan ke depan.

"Kepada ketua-ketua saya minta dalam tempo 2 bulan semua struktur harus selesai dan jangan ada struktur yang fiktif. Yang kita butuh struktur yang kuat adalah struktur yang proaktif," tegasnya lagi.