Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Sukabumi Diguncang Dua Kali Gempa, Salah Satunya Akibat Patahan Cimandiri

Ilham Nugraha , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |05:59 WIB
Sukabumi Diguncang Dua Kali Gempa, Salah Satunya Akibat Patahan Cimandiri
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

SUKABUMI - Dua getaran gempa bumi mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa (13/6/2023) malam.

Observer Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Yesi mengatakan, gempa bumi pertama terjadi pukul 22:46:06 WIB dengan pusat di bawah laut. 

"Hasil analisa BMKG, menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M3,4. Berlokasi di laut pada jarak 69 km Tenggara pada kedalaman 30 km," ungkap Yesi. 

BACA JUGA:

Gempa M2,9 Guncang Labuha Maluku Utara 

Pusat gempa sendiri lanjut Yesi, berada pada koordinat 7.59 derajat lintang selatan dan 106.72 derajat bujur timur. 

Sedangkan gempa bumi kedua, terjadi pukul 23:10:54 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,0. Berpusat di darat pada koordinat 7.07 derajat lintang selatan dan 106.54 derajat bujur timur dengan jarak 9 km Barat Daya pada kedalaman 8 km. 

 BACA JUGA:

"Kedua gempa tersebut terjadi di lokasi yang berbeda. Dan keduanya disebabkan oleh sumber yang berbeda. Gempa terakhir yang M2,0 sumber gempanya dari Patahan Cimandiri," jelas Yesi. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913/gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191202/gempa-Jidt_large.jpg
Gempa Magnitudo 3,2 Guncang Cilacap Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191179/gempa_guncang_jailolo-Eymj_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Jailolo Maluku Utara, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191088/gempa-mCEq_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,8 Guncang Morowali Sulteng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement