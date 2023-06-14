Sukabumi Diguncang Dua Kali Gempa, Salah Satunya Akibat Patahan Cimandiri

SUKABUMI - Dua getaran gempa bumi mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa (13/6/2023) malam.

Observer Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wilayah II Tangerang Selatan, Yesi mengatakan, gempa bumi pertama terjadi pukul 22:46:06 WIB dengan pusat di bawah laut.

"Hasil analisa BMKG, menunjukkan bahwa gempa bumi ini berkekuatan M3,4. Berlokasi di laut pada jarak 69 km Tenggara pada kedalaman 30 km," ungkap Yesi.

Pusat gempa sendiri lanjut Yesi, berada pada koordinat 7.59 derajat lintang selatan dan 106.72 derajat bujur timur.

Sedangkan gempa bumi kedua, terjadi pukul 23:10:54 WIB dengan kekuatan magnitudo 2,0. Berpusat di darat pada koordinat 7.07 derajat lintang selatan dan 106.54 derajat bujur timur dengan jarak 9 km Barat Daya pada kedalaman 8 km.

"Kedua gempa tersebut terjadi di lokasi yang berbeda. Dan keduanya disebabkan oleh sumber yang berbeda. Gempa terakhir yang M2,0 sumber gempanya dari Patahan Cimandiri," jelas Yesi.