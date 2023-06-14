Kapolda Jabar: Kalau Ada Oknum Polisi Minta Proyek ke Kepala Dinas, Laporkan!

CIAMIS - Kapolda Jabar, Irjen Akhmad Wiyagus meminta jajarannya tak 'main' proyek pemerintah. Jika ada oknum anggota polisi yang meminta proyek hingga menakut-nakuti kepala dinas, akan ditindak tegas.

"Kalau ada oknum anggota polisi yang meminta proyek ke kepala dinas laporkan. Akan kita tindak tegas," kata Wiyagus dalam acara 'Silaturahmi dengan Jajaran Forkopimda, FKUB, MUI, KPU, dan Bawaslu', di Mapolres Ciamis, Rabu (14/6/2023).

Hadir dalam acara tersebut, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, Kapolres Ciamis, AKBP Tony Prasetyo, Dandim 0613, Wahyu Alfiyan, Kajari Ciamis, Dra Soimah, SH, dan sejumlah tokoh agama.

Wiyagus mengingatkan, salah satu tugas polisi adalah mengawal sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBD.

"Tugas polisi adalah mengawal dan mengawasi proyek-proyek pemerintah yang dibiayai APBD. Jangan justru menakut-nakuti kepala dinas agar mendapatkan proyek. Saya akan tindak tegas oknum anggota polisi seperti ini," ujar dia.

Sementara itu, terkait kolaborasi Forkopimda di Kabupaten Ciamis, Kapolda menyampaikan apresiasinya. Ia menyeburkan kolaborasi di kabupaten yang paling timur di Jabar dan berbatan langsung dengan Jateng ini sudah berjalan cukup baik.

"Kami memberikan apresiasi kepada Forkopimda Ciamis yang sudah melakukan kolaborasi dengan hasil yang cukup bagus. Terus pertahankan. Silahkan berdayakan anggota kami untuk mewujudkan wilayah yang aman dan tertib," tutur dia.