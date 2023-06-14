Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Pria Robek Alquran dan Buang ke Wastafel Tak Berkutik Ditangkap Tim Macan

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |09:26 WIB
Pria Robek Alquran dan Buang ke Wastafel Tak Berkutik Ditangkap Tim Macan
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Riyan Watinema (35) warga Batu Pepe, Kelurahan Petanang Ilir, Lubuklinggau, diringkus Tim Macan Satrekrim Polres Lubuklinggau lantaran diduga melakukan penistaan agama.

Kapolres Lubuklinggau AKBP Harissandi melalui Kanit Pidum Iptu Jemmy Amin Gumayel membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka diduga melakukan penistaan agama, penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang pria yang melakukan pengerusakan Alquran oleh tersangka dengan cara di robek dan dibuang ke wastafel. 

“Mendapatkan informasi tersebut tim Macan Linggau langsung bergerak cepat dan berhasil menemukan Alquran yang dalam kondisi robek di lokasi salon Asha Joan, Jalan Kenanga II Lubuklinggau,” katanya.

Setelah itu berhasil mengamankan tersangka bersama barang bukti (BB) ke Mapolres Lubuklinggau guna penyidikan lebih lanjut. 

Dari pengakuan tersangka ia khilaf telah merobek Alquran, karena kecewa istrinya meninggal dunia.

“Waktu itu selesai sholat magrib, melihat Alquran yang ada di atas tempat tidurnya langsung saja dirobek dan dibuang ke wastafel,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
