Sumur Minyak Ilegal di Muba Meledak, Satu Orang Tewas Terbakar

MUBA - Sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, meledak mengakibatkan pemiliknya meninggal dunia di lokasi kejadian karena terbakar.

Kasat Reskrim AKP Morris Widhi Harto mengatakan, lokasi sumur yang meledak itu berada di Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Muba, Sumsel, Senin 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WIB.

Peristiwa yang sampai menelan korban jiwa itu terjadi di eks PT Pakrin Desa Pangkalan Bulian, Kecamatan Batang Hari Leko Muba. Dan diketahui sumur tersebut milik warga bernama HM dan NS, keduanya adalah warga Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan babat Toman, Kabupaten Muba.

Kronologi kejadian, saat itu kedua orang pemilik sumur HM dan NS sedang melakukukan pemindahan minyak dari kolam penampungan ke tedmond dengan menggunakan mesin sedot. Secara tiba-tiba api muncul dari mesin sedot dan menyambar sumur minyak milik keduanya.

“Keduanya yang kaget karena tiba-tiba api muncul tidak sempat berlari lagi sehingga terbakar, dan salah seorang pemilik bernama NS meninggal dunia di lokasi kejadian,” katanya, Rabu (14/6/2023).