5 Serangan Udara Paling Hebat di Dunia, Pertempuran Nis hingga Black Tuesday

JAKARTA – Serangan udara atau pertempuran udara menjadi faktor penting dan efektif yang harus dimiliki sebuah negara untuk menghadapi musuh.

Serangan udara dinilai mampu memberikan hasil yang cukup sinifikan dalam mengalahkan musuh atau menguasai suatu wilayah. Serangan ini bisa dilakukan selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu yang melibatkan banyak pesawat tempur.

Berikut 5 pertempuran udara paling hebat di dunia:

1. Pertempuran Nis

Pertempuran udara pada tanggal 7 November 1944 ini terjadi di Nis, di Serbia. Serangan udara ini melibatkan Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet dalam Perang Dunia II karena kedua negara salah mengira jika musuh yang terlihat adalah Jerman.

Dikutip laman TopTenz, Setelah serangan gabungan yang sukses pada Oktober 1944 dan pengusiran pasukan Jerman ke utara, unit militer Tentara Merah diperintahkan untuk mengikuti langkah mereka.

Peristiwa ini adalah satu-satunya aksi pertempuran besar antara AS dan Uni Soviet. Menurut data AS kehilangan 7 pesawat dan Soviet kehilangan 3 pesawat dalam pertempuran Nis.

2. Pertempuran Laut Filipina

Kekuatan pasukan Jepang untuk mempertahankan Kepulauan Mariana pada 1944 dari Amerika Serikat (AS) terbilang sulit. AS diperkirakan akan memiliki basis penting untuk bisa menyerang Jepang dan menduduki Filiphina.

Jepang pun mulai menyerang ketika AS dalam perjalanan ke Saipan. Sebanyak 430 pesawat Jepang terlihat oleh operator radar angkatan laut dan pesawat AS segera diluncurkan untuk memperebutkan Pasifik.