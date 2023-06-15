Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Serangan Udara Paling Hebat di Dunia, Pertempuran Nis hingga Black Tuesday

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:01 WIB
5 Serangan Udara Paling Hebat di Dunia, Pertempuran Nis hingga <i>Black Tuesday</i>
Ilustrasi serangan udara (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA Serangan udara atau pertempuran udara menjadi faktor penting dan efektif yang harus dimiliki sebuah negara untuk menghadapi musuh.

Serangan udara dinilai mampu memberikan hasil yang cukup sinifikan dalam mengalahkan musuh atau menguasai suatu wilayah. Serangan ini bisa dilakukan selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu yang melibatkan banyak pesawat tempur.

Berikut 5 pertempuran udara paling hebat di dunia:

1. Pertempuran Nis

Pertempuran udara pada tanggal 7 November 1944 ini terjadi di Nis, di Serbia. Serangan udara ini melibatkan Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet dalam Perang Dunia II karena kedua negara salah mengira jika musuh yang terlihat adalah Jerman.

Dikutip laman TopTenz, Setelah serangan gabungan yang sukses pada Oktober 1944 dan pengusiran pasukan Jerman ke utara, unit militer Tentara Merah diperintahkan untuk mengikuti langkah mereka.

Peristiwa ini adalah satu-satunya aksi pertempuran besar antara AS dan Uni Soviet. Menurut data AS kehilangan 7 pesawat dan Soviet kehilangan 3 pesawat dalam pertempuran Nis.

2. Pertempuran Laut Filipina

Kekuatan pasukan Jepang untuk mempertahankan Kepulauan Mariana pada 1944 dari Amerika Serikat (AS) terbilang sulit. AS diperkirakan akan memiliki basis penting untuk bisa menyerang Jepang dan menduduki Filiphina.

Jepang pun mulai menyerang ketika AS dalam perjalanan ke Saipan. Sebanyak 430 pesawat Jepang terlihat oleh operator radar angkatan laut dan pesawat AS segera diluncurkan untuk memperebutkan Pasifik.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/629/3192736//viral-FcnY_large.jpg
Viral! Bocah 5 Tahun Tewas Terjepit Travelator di Resor Ski Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192086//kecelakaan_beruntun_libatkan_50_kendaaraan_di_jepang-DjdC_large.jpg
Kecelakaan Besar Libatkan 50 Kendaraan Terjadi di Tol, Api Berkobar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191288//pltn_kashiwazaki_kariwa-BAV4_large.jpg
15 Tahun Setelah Bencana Fukushima, Jepang Akan Aktifkan Kembali PLTN Terbesarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190691//sebuah_bangunan_rusak_yang_disebut_pihak_kamboja_akibat_pengeboman_jet_tempur_f_16_thailand-WzPb_large.jpg
Jet Tempur F-16 Thailand Bombardir Pusat Penipuan dan Judi di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/16/3190682//kano_menikah_dengan_persona_ai_buatan_chatgpt_klaus-niy2_large.jpg
Perempuan Jepang “Menikah” dengan Persona AI Ciptaan ChatGPT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/25/3189703//gempa-zd08_large.jpg
Jepang Keluarkan Peringatan Megaquake Advisory, Apakah Masih Aman untuk Wisata?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement