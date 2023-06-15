Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jadi Buronan Interpol, Komedian AS Sebut Reaksi Malaysia Terhadap Lelucon Pesawat MH370 Konyol dan Berlebihan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:42 WIB
Jadi Buronan Interpol, Komedian AS Sebut Reaksi Malaysia Terhadap Lelucon Pesawat MH370 Konyol dan Berlebihan
Komedian AS sebut respon Malaysia terhadap leluconnya tentang MH370 sangat konyol dan berlebihan (Foto: Facebook)
A
A
A

MALAYSIA - Seorang komedian New York, Amerika Serikat (AS) yang menyinggung pihak berwenang Malaysia dengan lelucon tentang hilangnya penerbangan MH370 mengatakan reaksi dari para pejabat telah "berlebihan".

Jocelyn Chia mengatakan kepada BBC bahwa dia "tidak mengolok-olok tragedi" dan para korban, tetapi berusaha menemukan humor dalam tragedi.

Polisi Malaysia mengatakan mereka akan meminta Interpol untuk menemukan Chia, karena mereka menyelidikinya atas hasutan dan konten online yang menyinggung.

Chia, yang dibesarkan di Singapura, menyebutkan pelibatan Interpol untuk mencari dirinya sangat "konyol".

Sementara itu, Interpol mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya belum menerima permintaan bantuan dalam kasus tersebut dari kepolisian Malaysia.

Fungsi utama Interpol adalah berbagi informasi tentang buronan dan membawa mereka kembali ke negara tempat mereka melakukan kejahatan.

"Saya hanya berharap bisa melihat wajah petugas Interpol yang menerima permintaan ini," terang Chia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/18/2972184/130-wni-ditangkap-di-malaysia-kbri-kuala-lumpur-akan-segera-beri-bantuan-kekonsuleran-HX7GfViPOo.jpg
130 WNI Ditangkap di Malaysia, KBRI Kuala Lumpur Akan Segera Beri Bantuan Kekonsuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/18/2967995/pengadilan-tinggi-malaysia-hapus-beberapa-hukum-islam-dalam-kasus-penting-J3SriWLyXf.jpg
Pengadilan Tinggi Malaysia Hapus Beberapa Hukum Islam dalam Kasus Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/03/18/2964870/bawa-bayi-mengemis-di-kuala-lumpur-wanita-indonesia-dapat-100-ringgit-per-hari-LI0UxbgCur.jpeg
Bawa Bayi Mengemis di Kuala Lumpur, Wanita Indonesia Dapat 100 Ringgit Per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/18/2945731/pm-malaysia-picu-kontroversi-setelah-gunakan-kata-keling-dalam-pidatonya-gducIVWGRf.jpg
PM Malaysia Picu Kontroversi Setelah Gunakan Kata Keling dalam Pidatonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/18/2942334/tegas-malaysia-larang-perusahaan-pelayaran-israel-untuk-gunakan-pelabuhannya-karena-konflik-di-gaza-2mIrRKisu0.JPG
Tegas, Malaysia Larang Perusahaan Pelayaran Israel untuk Gunakan Pelabuhannya karena Konflik di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/18/2919916/pembunuh-asal-malaysia-dibebaskan-dari-tahanan-imigrasi-australia-EqxAF2n8ev.jpg
Pembunuh Asal Malaysia Dibebaskan dari Tahanan Imigrasi Australia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement