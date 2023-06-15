Jadi Buronan Interpol, Komedian AS Sebut Reaksi Malaysia Terhadap Lelucon Pesawat MH370 Konyol dan Berlebihan

Komedian AS sebut respon Malaysia terhadap leluconnya tentang MH370 sangat konyol dan berlebihan (Foto: Facebook)

MALAYSIA - Seorang komedian New York, Amerika Serikat (AS) yang menyinggung pihak berwenang Malaysia dengan lelucon tentang hilangnya penerbangan MH370 mengatakan reaksi dari para pejabat telah "berlebihan".

Jocelyn Chia mengatakan kepada BBC bahwa dia "tidak mengolok-olok tragedi" dan para korban, tetapi berusaha menemukan humor dalam tragedi.

Polisi Malaysia mengatakan mereka akan meminta Interpol untuk menemukan Chia, karena mereka menyelidikinya atas hasutan dan konten online yang menyinggung.

Chia, yang dibesarkan di Singapura, menyebutkan pelibatan Interpol untuk mencari dirinya sangat "konyol".

Sementara itu, Interpol mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya belum menerima permintaan bantuan dalam kasus tersebut dari kepolisian Malaysia.

Fungsi utama Interpol adalah berbagi informasi tentang buronan dan membawa mereka kembali ke negara tempat mereka melakukan kejahatan.

"Saya hanya berharap bisa melihat wajah petugas Interpol yang menerima permintaan ini," terang Chia.