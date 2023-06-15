Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasangan China Didakwa Bunuh Influencer Korsel di Kamboja, Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:03 WIB
Pasangan China Didakwa Bunuh <i>Influencer</i> Korsel di Kamboja, Terancam Hukuman Penjara Seumur Hidup
Pasangan China diduga bunuh influencer Korsel (Foto: Instagram)
KAMBOJAPengadilan Kamboja telah mendakwa pasangan China dengan pembunuhan seorang influencer Korea Selatan (Korsel) yang diyakini telah meninggal saat menerima perawatan di klinik mereka.

Jenazah BJ Ahyeong ditemukan dibuang di pinggiran ibu kota Kamboja, Phnom Penh, pada pekan lalu.

Pasangan itu mengatakan mereka meninggalkan tubuh korban setelah dia kejang dan meninggal saat menerima perawatan di klinik kecantikan mereka di kota.

Tetapi jaksa telah membantah pengakuan mereka.

Jaksa Plang Sophal mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa Lai Wenshao dan Cai Huijuan telah didakwa dengan "pembunuhan disertai penyiksaan".

Jenazah korban dilaporkan terbungkus kain merah dan ditemukan oleh penduduk setempat.

Pasangan itu menghadapi hukuman penjara seumur hidup jika terbukti bersalah.

