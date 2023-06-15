Tragedi Migran Terbesar Yunani, Kapal Penangkap Ikan Terbalik Tewaskan 79 Orang

YUNANI - Sedikitnya 79 orang tewas dan lebih dari 100 orang telah diselamatkan setelah kapal penangkap ikan yang mereka tumpangi terbalik di lepas pantai selatan Yunani.

Para korban yang selamat dan pejabat Yunani mengatakan bahwa ratusan migran lainnya ada di dalamnya.

Pemerintah mengatakan ini adalah salah satu tragedi migran terbesar Yunani, dan telah menyatakan tiga hari berkabung.

Kapal itu tenggelam sekitar 80 km (50 mil) barat daya Pylos setelah penjaga pantai menolak bantuan.

Penjaga pantai mengatakan kapal itu terlihat di perairan internasional pada Selasa (13/6/2023) malam oleh sebuah pesawat milik badan perbatasan Uni Eropa Frontex. Tidak ada seorang pun di kapal yang mengenakan jaket pelampung.

Mengutip keterangan waktu yang diberikan oleh Kementerian Perkapalan, penyiar publik Yunani ERT mengatakan pihak berwenang telah melakukan kontak dengan kapal tersebut melalui telepon satelit beberapa kali dan menawarkan bantuan, tetapi berulang kali diberitahu: "Kami hanya ingin pergi ke Italia."

Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 01:00 (23:00 GMT), seseorang di kapal dilaporkan memberi tahu penjaga pantai Yunani bahwa mesin kapal tidak berfungsi.