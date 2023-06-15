Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Diprotes Gereja Katolik, Polandia Hentikan Operasi Bus Setan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |11:58 WIB
Diprotes Gereja Katolik, Polandia Hentikan Operasi <i>Bus Setan</i>
Bus Rute 666 yang melayani rute ke resor Hel. (Foto: Wikipedia)
A
A
A

WARSAWA – Operator angkutan lokal Polandia pada Rabu, (14/6/2023) mengumumkan menghentikan operasi bus Rute 666 yang melayani rute Hel, resor Laut Baltik di Provinsi Pomerania. Operator bus PKS Gdynia mengatakan keputusan itu diambil karena mendapat protes dari Gereja Katolik Roma.

Rute 666 akan diberi nomor baru mulai 24 Juni, kata eksekutif perusahaan transit Marcin Szwaczyk kepada portal berita Trojmiasto.

“Kami mengubah nomornya dari 666 menjadi 669, (sehingga) tidak terlalu kontroversial dan tidak terlalu mencolok,” kata Szwaczyk sebagaimana dilansir RT. “Bagi kami yang terpenting bus bisa jalan dan rutenya terlayani dengan baik. Nomor barisnya nomor dua.”

Pada 2006, pendahulu perusahaan telah menetapkan nomor 650 hingga 664 untuk rute bus yang beroperasi selama tahun sekolah, dan 665 hingga 669 untuk layanan musiman. Di beberapa titik, pengunjung berbahasa Inggris memperhatikan permainan kata-kata dalam mengambil rute 666 ke Hel atau “Neraka” dan jalur tersebut menjadi daya tarik wisata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031460/korsel-dituding-beli-drone-dari-polandia-untuk-perluas-hubungan-pembelian-senjata-8NUcFcKTls.jpg
Korsel Dituding Beli Drone dari Polandia untuk Perluas Hubungan Pembelian Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987840/polandia-tuntut-penjelasan-usai-tuduh-serangan-rudal-rusia-masuk-wilayah-udaranya-lC3gdoiJTQ.jpg
Polandia Tuntut Penjelasan Usai Tuduh Serangan Rudal Rusia Masuk Wilayah Udaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/18/2977286/polandia-tahan-warga-rusia-yang-dituduh-anggota-isis-CiQJrtOYHO.jpg
Polandia Tahan Warga Rusia yang Dituduh Anggota ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/18/2951413/kisah-bangsawan-polandia-yang-jadi-mata-mata-favorit-winston-churchill-ux0Cc63Agd.jpg
Kisah Bangsawan Polandia yang Jadi Mata-Mata Favorit Winston Churchill
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937505/donald-tusk-ditunjuk-jadi-baru-pm-polandia-FYPbgreC1u.jpg
Donald Tusk Ditunjuk Jadi Baru PM Polandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/18/2907817/uskup-polandia-mengundurkan-diri-setelah-terlibat-skandal-pesta-seks-di-gereja-XivqHiljx6.jpg
Uskup Polandia Mengundurkan Diri Setelah Terlibat Skandal Pesta Seks di Gereja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement