Diprotes Gereja Katolik, Polandia Hentikan Operasi Bus Setan

WARSAWA – Operator angkutan lokal Polandia pada Rabu, (14/6/2023) mengumumkan menghentikan operasi bus Rute 666 yang melayani rute Hel, resor Laut Baltik di Provinsi Pomerania. Operator bus PKS Gdynia mengatakan keputusan itu diambil karena mendapat protes dari Gereja Katolik Roma.

BACA JUGA: Polandia Temukan Rudal Jelajah Rusia dalam Hutan di Wilayahnya

Rute 666 akan diberi nomor baru mulai 24 Juni, kata eksekutif perusahaan transit Marcin Szwaczyk kepada portal berita Trojmiasto.

“Kami mengubah nomornya dari 666 menjadi 669, (sehingga) tidak terlalu kontroversial dan tidak terlalu mencolok,” kata Szwaczyk sebagaimana dilansir RT. “Bagi kami yang terpenting bus bisa jalan dan rutenya terlayani dengan baik. Nomor barisnya nomor dua.”

BACA JUGA: Pria Polandia Gali Makam dan Simpan Mumi Ibunya dalam Sofa Selama 13 Tahun

Pada 2006, pendahulu perusahaan telah menetapkan nomor 650 hingga 664 untuk rute bus yang beroperasi selama tahun sekolah, dan 665 hingga 669 untuk layanan musiman. Di beberapa titik, pengunjung berbahasa Inggris memperhatikan permainan kata-kata dalam mengambil rute 666 ke Hel atau “Neraka” dan jalur tersebut menjadi daya tarik wisata.