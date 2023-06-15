Punya Masalah Berat dengan Hewan Pengerat, Paris Rencanakan Manusia dan Tikus Hidup Bersama Berdampingan

PARIS – Bisakah manusia dan tikus hidup bersama? Itulah yang coba dicari tahu oleh para pemimpin kota di Paris. Ibu Kota Prancis, seperti banyak kota metropolitan lainnya, memiliki masalah hewan pengerat yang terkenal.

Wali Kota Paris Anne Hidalgo sedang membentuk sebuah komite untuk mempelajari "hidup bersama"antara manusia dan tikus.

Anne Souyris, Wakil Wali Kota Paris yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, mengatakan pada Kamis (15/6/2023) selama pertemuan dewan kota, pihaknya sedang mencari tahu sejauh mana manusia dan hewan pengerat dapat hidup bersama.

Souyris menjelaskan bahwa yang sedang dipelajari adalah sejauh mana manusia dan tikus dapat hidup bersama dengan cara yang “paling efisien dan pada saat yang sama memastikan hal itu tidak tertahankan bagi warga Paris.”

Meski tikus dianggap bisa menyebarkan penyakit, namun dia mngatakan bahwa tikus yang dibahas bukanlah tikus hitam yang sama yang membawa wabah, melainkan jenis tikus lain yang membawa penyakit seperti leptospirosis, penyakit bakteri. Souyris juga menyoroti beberapa tindakan yang diambil oleh kota sebagai bagian dari rencana anti tikus tahun 2017, termasuk berinvestasi dalam ribuan tong sampah baru untuk "membuat tikus kembali ke bawah tanah".

Souyris kemudian mengatakan di Twitter bahwa tikus Paris tidak menimbulkan risiko kesehatan masyarakat yang "signifikan". Dia menambahkan bahwa dia meminta Dewan Tinggi Prancis untuk Kesehatan Masyarakat untuk mempertimbangkan perdebatan tersebut.