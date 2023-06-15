Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jika Terpilih Kembali Jadi Presiden AS, Trump Bersumpah Akan Seret Biden ke Penjara

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:37 WIB
Jika Terpilih Kembali Jadi Presiden AS, Trump Bersumpah Akan Seret Biden ke Penjara
Mantan Presiden AS Donald Trump (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTONMantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dia akan menyeret Presiden Joe Biden ke penjara jika dia terpilih kembali untuk memimpin di Gedung Putih pada 2024.

Pernyataan itu disampaikan Trump setelah dia menjalani persidangan di Miami, Florida, pada Selasa (13/6/2023), dalam dakwaan menyimpan dokumen rahasia milik negara.

"Saya akan menunjuk seorang jaksa khusus untuk mengejar presiden paling korup dalam sejarah Amerika Serikat, Joe Biden, dan seluruh keluarga kriminal Biden," kata Trump kepada para pendukungnya di Bedminster, New Jersey, dikutip Antara.

Trump juga menyebutkan sejumlah individu --yang tidak disebutkan namanya-- yang dia anggap bertanggung jawab karena mengacaukan pemilu dan perbatasan negara.

"Ketika saya kembali terpilih, dan kami akan terpilih kembali - kami tidak punya pilihan; kami (terancam) tidak akan memiliki negara lagi - saya akan benar-benar melenyapkan 'deep state'," lanjutnya.

Deep state adalah istilah untuk sekelompok orang berkepentingan yang membayangi pemerintah, biasanya kelompok industri atau anggota lembaga pemerintah, yang diyakini terlibat dalam manipulasi rahasia dan pengendalian kebijakan pemerintah.

Dia juga menyebut dakwaan terhadapnya sebagai "pelecehan paling jahat dan keji dalam sejarah negara kita (AS)".

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708/donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145/donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185123/trump-CMv0_large.jpg
Trump Tertawa Disinggung soal Kritik ‘Fasis’ Mamdani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3184913/donald_trump-nHa3_large.jpg
Trump Bantah Cabut Boikot KTT G20 di Afrika Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180755/trump-N0Dg_large.jpg
Trump: Nigeria Negara Sangat Mengkhawatirkan karena Kekerasan Terhadap Umat Kristen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement