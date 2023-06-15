China Tegaskan Dukungan untuk Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri acara penandatanganan di Aula Besar Rakyat, Beijing, China, 14 Juni 2023. (Foto: Reuters)

BEIJING - Presiden Xi Jinping mengatakan China mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi negara merdeka. Dukungan itu disampaikan Xi ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abba tiba untuk kunjungan tiga hari di China.

Abbas disambut dengan penghormatan militer penuh di Aula Besar Rakyat pada Rabu, (14/6/2023) di Beijing.

“Kami adalah teman dan mitra yang baik,” kata Xi kepada Abbas di awal pertemuan mereka sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Dukungan itu disampaikan Xi di saat China menginginkan perang lebih besar di Timur Tengah untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat (AS) di kawasan tersebut, seraya berusaha memfasilitasi pembicaraan damai Israel-Palestina. Pada Maret, China sukses menengahi pembicaraan untuk memulihkan hubungan diplomatik antara dua rival kawasan, Arab Saudi dan Iran.

"Solusi mendasar untuk masalah Palestina terletak pada pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," kata Xi, menurut media pemerintah China.