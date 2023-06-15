Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Tegaskan Dukungan untuk Perjuangan Kemerdekaan Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:41 WIB
China Tegaskan Dukungan untuk Perjuangan Kemerdekaan Palestina
Presiden China Xi Jinping dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghadiri acara penandatanganan di Aula Besar Rakyat, Beijing, China, 14 Juni 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING - Presiden Xi Jinping mengatakan China mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi negara merdeka. Dukungan itu disampaikan Xi ketika Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abba tiba untuk kunjungan tiga hari di China.

Abbas disambut dengan penghormatan militer penuh di Aula Besar Rakyat pada Rabu, (14/6/2023) di Beijing.

“Kami adalah teman dan mitra yang baik,” kata Xi kepada Abbas di awal pertemuan mereka sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Dukungan itu disampaikan Xi di saat China menginginkan perang lebih besar di Timur Tengah untuk menyaingi pengaruh Amerika Serikat (AS) di kawasan tersebut, seraya berusaha memfasilitasi pembicaraan damai Israel-Palestina. Pada Maret, China sukses menengahi pembicaraan untuk memulihkan hubungan diplomatik antara dua rival kawasan, Arab Saudi dan Iran.

"Solusi mendasar untuk masalah Palestina terletak pada pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya," kata Xi, menurut media pemerintah China.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109347/lokasi_penyerahan_sandera_israel_di_gaza-PqkB_large.jpg
Israel Bebaskan 110 Tahanan Palestina, Termasuk Pria Berjuluk Naga di Jenin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/18/3108668/warga_palestina_pulang_ke_rumah_di_gaza-EOZf_large.jpg
Yordania, Mesir, Hamas, dan Palestina Tolak Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/18/3106363/penduduk_gaza_palestina-4bgS_large.jpg
Indonesia Tegas Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/18/3104242/warga_palestina_mengungkapkan_disiksa_secara_brutal_saat_ditahan_israel-k8to_large.jpg
Kesaksian Warga Palestina saat Ditahan Israel, Disiksa secara Brutal hingga Dikencingi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103271/warga_palestina_berada_di_puing_reruntuhan_usai_serangan_israel-EDpL_large.jpg
Studi Ungkap Jumlah Korban Tewas di Gaza 41 Persen Lebih Banyak dari yang Dilaporkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/18/3103153/kondisi_di_gaza_usai_serangan_militer_israel_pada_9_januari_2025-Ff9h_large.jpg
Israel Terus Bombardir Gaza, Biden Sebut Ada Kemajuan Negosiasi Gencatan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement