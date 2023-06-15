Jadi Tugas Semua Orang, Sekjen PBB: Ujaran Kebencian di Dunia Maya Harus Dihentikan

NEW YORK — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyerukan untuk menghentikan ujaran kebencian di dunia maya.

“Kebencian adalah bahaya bagi semua orang. Jadi memeranginya merupakan tugas semua orang. Kita harus bersama-sama memperkuat pertahanan kita. Pertama, dengan menekan kebencian yang menyebar secara online. Awal minggu ini saya meluncurkan ringkasan kebijakan untuk mempromosikan integritas informasi pada platform digital. Langkah itu berisi kode etik untuk membantu setiap negara anggota, platform digital dan pemangku kepentingan lainnya membuat ruang digital yang lebih inklusif dan lebih aman bagi semua; sementara tetap membela hak-hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta mengakses informasi,” ujarnya saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu (14/6/2023), dikutip VOA.

Namun, Guterres juga memperingatkan bahwa dalam membuat platform daring yang lebih mudah diakses, dunia tidak boleh menyediakan wahana bagi ‘para pengadu kebencian global untuk bersuara lebih keras.’