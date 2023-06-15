Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jadi Tugas Semua Orang, Sekjen PBB: Ujaran Kebencian di Dunia Maya Harus Dihentikan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |12:53 WIB
Jadi Tugas Semua Orang, Sekjen PBB: Ujaran Kebencian di Dunia Maya Harus Dihentikan
Sekjen PBB Antonio Guterres (Foto: AP)
A
A
A

NEW YORKSekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyerukan untuk menghentikan ujaran kebencian di dunia maya.

“Kebencian adalah bahaya bagi semua orang. Jadi memeranginya merupakan tugas semua orang. Kita harus bersama-sama memperkuat pertahanan kita. Pertama, dengan menekan kebencian yang menyebar secara online. Awal minggu ini saya meluncurkan ringkasan kebijakan untuk mempromosikan integritas informasi pada platform digital. Langkah itu berisi kode etik untuk membantu setiap negara anggota, platform digital dan pemangku kepentingan lainnya membuat ruang digital yang lebih inklusif dan lebih aman bagi semua; sementara tetap membela hak-hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta mengakses informasi,” ujarnya saat berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu (14/6/2023), dikutip VOA.

Namun, Guterres juga memperingatkan bahwa dalam membuat platform daring yang lebih mudah diakses, dunia tidak boleh menyediakan wahana bagi ‘para pengadu kebencian global untuk bersuara lebih keras.’

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/18/3122873/pbb-juSg_large.jpg
Sekjen PBB Sampaikan Keprihatinan Islamofobia Melonjak terhadap Umat Muslim Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/337/3022289/rombak-kepengurusan-partai-pj-ketum-pbb-disebut-belum-kantongi-sk-kemenkumham-kFa8mSy2Ok.jpg
Rombak Kepengurusan Partai, Pj Ketum PBB Disebut Belum Kantongi SK Kemenkumham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/337/3022243/copot-afriansyah-noor-dari-jabatan-sekjen-pbb-untuk-kepentingan-konsolidasi-internal-partai-A9XvipfFif.jpg
Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen, PBB: Untuk Kepentingan Konsolidasi Internal Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/337/3022221/wamenaker-afriansyah-noor-dicopot-dari-jabatan-sekjen-pbb-TCI1I17OMn.jpg
Wamenaker Afriansyah Noor Dicopot dari Jabatan Sekjen PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/337/2993403/diperingati-tiap-7-april-begini-sejarah-hari-kesehatan-dunia-dan-berdirinya-who-b7WqoIX5fn.jpg
Diperingati Tiap 7 April, Begini Sejarah Hari Kesehatan Dunia dan Berdirinya WHO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983905/di-sela-sela-sidang-dewan-ham-pbb-indonesia-angkat-pentingnya-literasi-keagamaan-lintas-budaya-mnQ1XOx725.jpg
Di Sela-Sela Sidang Dewan HAM PBB, Indonesia Angkat Pentingnya Literasi Keagamaan Lintas Budaya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement