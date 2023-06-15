Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pegawai Sekolah Medis Harvard Didakwa Curi dan Jual Bagian Tubuh Manusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:59 WIB
Pegawai Sekolah Medis Harvard Didakwa Curi dan Jual Bagian Tubuh Manusia
Harvard Medical School. (Foto: Reuters)
A
A
A

BOSTON - Mantan manajer kamar mayat di Harvard Medical School termasuk di antara lima orang yang didakwa oleh dewan juri atas tuduhan mencuri dan menjual bagian tubuh dari mayat yang disumbangkan ke sekolah, kata jaksa federal.

Cedric Lodge, (55), yang dipecat dari pekerjaannya pada 6 Mei, dan terdakwa lainnya dituduh menjalankan skema penjualan bagian tubuh di pasar gelap dari sekira 2018 hingga 2022, kata Kantor Kejaksaan Amerika Serikat (AS) untuk Distrik Tengah Pennsylvania dalam sebuah pernyataan pada Rabu, (14/6/2023).

Jaksa mengatakan Lodge, yang dipekerjakan oleh Harvard di Boston, Massachusetts, pada 1995, kadang-kadang membiarkan calon pembeli masuk ke kamar mayat sekolah untuk memeriksa mayat dan memilih bagian mana yang akan dibeli. Pembeli sebagian besar menjual kembali bagian tubuh tersebut, kata jaksa penuntut sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Lodge juga kadang-kadang mengambil bagian tubuh - termasuk kepala, otak, kulit dan tulang - kembali ke rumahnya di mana dia tinggal bersama istrinya, Denise, (63), dan beberapa jenazah dikirim ke pembeli melalui pos, kata pihak berwenang.

Jenazah yang disumbangkan ke Harvard Medical School digunakan untuk tujuan pendidikan, pengajaran atau penelitian. Setelah tidak diperlukan lagi, jenazah biasanya dikremasi dan abunya dikembalikan ke keluarga pendonor atau dikuburkan di pemakaman.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/18/3190345/presiden_as_donald_trump-YTgh_large.jpg
Trump Tambah 7 Negara Dilarang Masuk AS, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182776/mahkamah_agung_as_tolak_batalkan_hak_pernikahan_sesama_jenis-RBxh_large.jpg
Mahkamah Agung AS Tolak Batalkan Hak Pernikahan Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/18/3182222/gaza-lrtU_large.jpg
Intelijen AS Temukan Pengacara Israel Ingatkan Adanya Bukti Kejahatan Perang di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181540/zohran_mamdani-EdZR_large.jpg
Zohran Mamdani Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181464/zohran_mamdani-2zXR_large.jpg
Zohran Mamdani Diproyeksikan Menangi Pemilihan di New York, Jadi Wali Kota Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179716/trump_dan_putin-5biv_large.jpg
Trump : Putin Harusnya Akhiri Perang Ukraina, Bukan Uji Rudal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement