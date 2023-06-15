Pegawai Sekolah Medis Harvard Didakwa Curi dan Jual Bagian Tubuh Manusia

BOSTON - Mantan manajer kamar mayat di Harvard Medical School termasuk di antara lima orang yang didakwa oleh dewan juri atas tuduhan mencuri dan menjual bagian tubuh dari mayat yang disumbangkan ke sekolah, kata jaksa federal.

Cedric Lodge, (55), yang dipecat dari pekerjaannya pada 6 Mei, dan terdakwa lainnya dituduh menjalankan skema penjualan bagian tubuh di pasar gelap dari sekira 2018 hingga 2022, kata Kantor Kejaksaan Amerika Serikat (AS) untuk Distrik Tengah Pennsylvania dalam sebuah pernyataan pada Rabu, (14/6/2023).

Jaksa mengatakan Lodge, yang dipekerjakan oleh Harvard di Boston, Massachusetts, pada 1995, kadang-kadang membiarkan calon pembeli masuk ke kamar mayat sekolah untuk memeriksa mayat dan memilih bagian mana yang akan dibeli. Pembeli sebagian besar menjual kembali bagian tubuh tersebut, kata jaksa penuntut sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Lodge juga kadang-kadang mengambil bagian tubuh - termasuk kepala, otak, kulit dan tulang - kembali ke rumahnya di mana dia tinggal bersama istrinya, Denise, (63), dan beberapa jenazah dikirim ke pembeli melalui pos, kata pihak berwenang.

Jenazah yang disumbangkan ke Harvard Medical School digunakan untuk tujuan pendidikan, pengajaran atau penelitian. Setelah tidak diperlukan lagi, jenazah biasanya dikremasi dan abunya dikembalikan ke keluarga pendonor atau dikuburkan di pemakaman.