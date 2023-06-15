Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Topan Biparjoy Mendekat, India dan Pakistan Evakuasi Lebih dari 150.000 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:10 WIB
Topan Biparjoy Mendekat, India dan Pakistan Evakuasi Lebih dari 150.000 Orang
Foto: Reuters.
MANDVI - Pihak berwenang di India dan tetangganya Pakistan telah mengevakuasi lebih dari 150.000 orang dari daerah pantai yang rentan sementara topan Biparjoy, yang akan berputar dari Laut Arab mendekat dan mendarat pada Kamis, (15/6/2023) malam.

Biparjoy, yang berarti 'bencana' atau 'malapetaka' dalam bahasa Bengali, berpusat 140 km (87 mil) dari pelabuhan Jakhau di negara bagian Gujarat di India barat dan 230 km (143 mil) dari pelabuhan Karachi di selatan Pakistan, kata pejabat cuaca.

"Kami memperkirakan topan akan mendarat pada malam hari, sekira pukul 20.00 atau 20.30 (waktu setempat)," kata Manorama Mohanty, direktur Departemen Meteorologi India (IMD) Gujarat, yang memperingatkan proses tersebut dapat berlangsung hingga tengah malam.

Ditambahkan bahwa siklon dapat menyebabkan gelombang pasang di Laut Arab setinggi 2 m hingga 3 m yang dapat menggenangi dataran rendah pesisir di kedua negara.

Diklasifikasikan sebagai badai kategori satu, yang paling tidak parah pada skala satu sampai lima, Biparjoy tampaknya telah kehilangan sebagian intensitasnya.

Topan itu diperkirakan memiliki kecepatan angin berkelanjutan maksimum 115 hingga 125 kpj yang berhembus hingga 140 kpj, turun dari perkiraan Rabu, (14/6/2023) sebesar 150 kpj.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122/ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/18/3180886/kerumunan_kuil_di_india-hNUd_large.jpg
Tragedi 25 Ribu Warga Desak-desakan di Kuil India, 9 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172349/demo_di_ladakh_india-W59U_large.jpg
Demo Pemuda Tuntut Status Negara Bagian dan Pekerjaan di India, 4 Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154708/pesawat_air_india-amrh_large.jpg
Investigasi Jatuhnya Pesawat Air India, Sakelar Bahan Bakar Mati Sesaat Setelah Lepas Landas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/18/3153945/kawin_lari-7OpD_large.jpg
Duh! Ayah Kawin Lari dengan Calon Istri Anaknya, Bawa Kabur Emas Milik Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/18/3147090/kerusakan_di_sebuah_gedung_setelah_jatuhnya_pesawat_air_india_di_ahmedabad_pti_via_india_today-6rjg_large.jpg
Kisah Satu-Satunya Penumpang Air India yang Selamat, Terlempar saat Pesawat Hancur
