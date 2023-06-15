Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Heboh! Mahasiwa Ini Ngaku Bawa Bom di Pesawat Super Air Jet Rute Denpasar-Bandung

Miftachul Chusna , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |17:19 WIB
Heboh! Mahasiwa Ini Ngaku Bawa Bom di Pesawat Super Air Jet Rute Denpasar-Bandung
Mahasiswa ngaku bawa bom di Pesawat Super Air Jet
A
A
A

DENPASAR - Seorang penumpang pesawat Super Air Jet IU 787 rute Denpasar-Bandung mengaku membawa bom di dalam tasnya, Kamis (15/6/2023).

Hal ini membuat seluruh penumpang pesawat tersebut menjadi terkejut. "Kejadiannya tadi pagi," kata Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Agustinus Budi Hartono.

Dia menjelaskan, penumpang berinisial RY (23) awalnya datang ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai serta masuk ke dalam kabin bersama para penumpang lainnya sekitar pukul 06.20 WITA. Saat itu, Pesawat sudah dalam posisi boarding.

Setibanya di kabin, RY yang diketahui berprofesi sebagai mahasiswa ini, ditanya pramugari tentang isi tas yang dibawa. RY lalu menjawab membawa bom. Karuan saja, seisi pesawat langsung dibuat geger.

Pihak maskapai lalu menghubungi petugas avian security-nya (avsec). Dalam hitungan menit, petugas avsec datang dan langsung mengamankan RY.

Kapten pilot yang mendapat laporan dari pramugari memerintahkan semua penumpang turun dan diarahkan ke konter check-in. Lalu dilakukan pemeriksan ulang seluruh bagasi.

Akibat peristiwa itu, keberangkatan pesawat ditunda. Pesawat yang seharusnya take of pukul 07.00 WITA, baru lepas landas pukul 08.25 WITA.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192744//bom-vlqx_large.jpg
Geger, Tas 'Merah Putih' Diduga Bom Ditemukan di Pintu Tol Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192650//ledakan-jYzk_large.jpg
Kilas Balik Peristiwa 31 Desember, Pembubaran VOC hingga Bom Palu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191740//sekolah_di_depok_diteror_ancaman_bom-jcqn_large.jpg
Polisi Buru Pacar Pemilik Email Teror Bom ke 10 Sekolah Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191693//bom-uy5U_large.jpg
Polisi Sebut Penyebar Teror Bom di Depok Bukan Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191622//viral-cn2x_large.jpg
Breaking News! Perempuan Peneror Ancaman Bom Sekolah Ditangkap, Pacarnya Diburu Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191586//viral-ePtp_large.jpg
Daftar 10 Sekolah di Depok yang Diancam Teror Bom oleh Perempuan Misterius
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement