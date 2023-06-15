Heboh! Mahasiwa Ini Ngaku Bawa Bom di Pesawat Super Air Jet Rute Denpasar-Bandung

DENPASAR - Seorang penumpang pesawat Super Air Jet IU 787 rute Denpasar-Bandung mengaku membawa bom di dalam tasnya, Kamis (15/6/2023).

Hal ini membuat seluruh penumpang pesawat tersebut menjadi terkejut. "Kejadiannya tadi pagi," kata Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Agustinus Budi Hartono.

Dia menjelaskan, penumpang berinisial RY (23) awalnya datang ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai serta masuk ke dalam kabin bersama para penumpang lainnya sekitar pukul 06.20 WITA. Saat itu, Pesawat sudah dalam posisi boarding.

Setibanya di kabin, RY yang diketahui berprofesi sebagai mahasiswa ini, ditanya pramugari tentang isi tas yang dibawa. RY lalu menjawab membawa bom. Karuan saja, seisi pesawat langsung dibuat geger.

Pihak maskapai lalu menghubungi petugas avian security-nya (avsec). Dalam hitungan menit, petugas avsec datang dan langsung mengamankan RY.

Kapten pilot yang mendapat laporan dari pramugari memerintahkan semua penumpang turun dan diarahkan ke konter check-in. Lalu dilakukan pemeriksan ulang seluruh bagasi.

Akibat peristiwa itu, keberangkatan pesawat ditunda. Pesawat yang seharusnya take of pukul 07.00 WITA, baru lepas landas pukul 08.25 WITA.