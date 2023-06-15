Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta 14 Nakes Kembali Bertugas Usai Belasan Anggota KKB Ditangkap

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |09:00 WIB
4 Fakta 14 Nakes Kembali Bertugas Usai Belasan Anggota KKB Ditangkap
KKB di Papua.
A
A
A

SORONG- Sebanyak 14 tenaga kesehatan (nakes) program Nusantara Sehat yang saat ini berada di Kota Sorong akan kembali ke tempat tugas di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, pada Kamis (15/6/2023). Hal ini setelah kondisi keamanan kondusif usai 19 anggota KNPB/KKB di Distrik Bamusbama ditangkap.

Berikut fakta-fakta 14 nakes kembali bertugas usai diancam KKB, sebagaimana dirangkum pada Kamis (15/6/2023) :

1. Nakes Kembali Bertugas

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad, mengatakan para tenaga medis tersebut akan kembali bertugas. Mereka akan bertugas pada Kamis (15/6/2023).

"Para tenaga medis sudah sepakat dan sudah ada berita acaranya. Mereka akan kembali ke tempat tugas masing-masing pada Kamis (15/6)," ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, dilansir Antara di Sorong, Rabu (14/6/2023).

2. Situasi Aman

Musa'ad memastikan, kondisi Tambrauw khususnya di Distrik Bamusbama, sudah aman terkendali. Hal ini berdasarkan hasil laporan dari Penjabat Bupati Tambrauw, Engelbertus Kocu.

3. 19 Anggota KNPB/KKB Ditangkap

Sebelumnya, sebanyak 14 tenaga kesehatan telah meninggalkan tempat tugas sejak Jumat (9/6) dan turun ke Kota Sorong untuk kegiatan akhir pekan. Bertepatan dengan situasi penangkapan 19 anggota KNPB di Distrik Bamusbama, para tenaga kesehatan belum kembali ke Tambrauw sambil menunggu kebijakan dari Pemprov Papua Barat Daya.

"Tambrauw amankan, tidak ada lagi hal yang perlu ditakutkan karena situasi sudah dikendalikan pihak TNI dan Polri bersama pemerintah," kata Musa'ad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kkb teroris papua KKB Papua KKB
