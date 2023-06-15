Warga Ternate Geger, Pemuda Ditemukan Tewas di Rumah Makan

TERNATE - Warga Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dikagetkan dengan temuan jenazah seorang anak muda di sebuah rumah makan, Kamis (15/6/2023). Pria berusia 21 tahun ini tercatat baru tiga bulan sebagai karyawan rumah makan.

Pemuda bernama Glen Rifaldi Siom merupakan warga Desa Laba Kecil, Kecamatan Loloda, Halmahera Barat. Glen ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh pemilik rumah makan. Korban terlentang di samping meja makan.

Kapolsek Ternate Utara, Ipda Muhammad Faisal membenarkan adanya penemuan mayat di sebuah rumah makan di Kelurahan Salero.

“Jenazah meninggal dalam keadaan wajar, tanpa ada luka. Hari ini juga keluarga korban akan membawanya ke kampung halaman di Loloda, Halmahera Barat,” ucap Kapolsek.