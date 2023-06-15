Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gagal Menikung, Warga Kolaka Utara Tewas Kecelakaan di Trans Sulawesi

Muh Rusli , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |14:12 WIB
Gagal Menikung, Warga Kolaka Utara Tewas Kecelakaan di Trans Sulawesi
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
KOLAKA UTARA - Indo Ake (58), warga Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) tewas kecelakaan pada pukul 16.45 Wita, Rabu (14/6/2023). Motor yang dikendarainya tidak mampu ia dikendalikan saat menikung dengan kecepatan tinggi di jalur menurun, Jalan Trans Sulawesi, Desa Ponggiha.

Kasat Lantas Polres Kolut, Iptu Deda Wijaya menjelaskan, Indo Ake saat kejadian bergerak dari arah Utara Desa Lanipa-nipa menuju selatan Lasusua. Ia mengendarai motor Yamaha Mio M3 dengan nomor polisi (nopol) DT 6312 AJ.

"Berboncengan dengan menantunya, Nurfainah (22)," ujarnya, Kamis (15/6/2023).

Pada saat menuruni Jalan Trans Sulawesi di Desa Ponggiha, sambung Iptu Deda Wijaya, Indo Ake tidak mampu menguasai kendaraannya saat menikung. Motornya yang sedang melaju kencang membuat keduanya terpental ke kanan jalan.

Indo Ake membentur batu di bahu jalan hingga berlumuran darah. Warga yang menjumpai mereka langsung melarikannya ke RSUD Djafar Harun, Lasusua.

"Sebelum ditangani, Indo Ake sudah meninggal dunia," ucapnya.

Telusuri berita news lainnya
