Minim Penerangan, Komunitas Pendukung Ganjar Beri Bantuan ke Pangkalan Truk di Pandeglang

BANTEN – Minimnya penerangan di sejumlah pangkalan truk, membuat Komunitas Sopir Truk (KST) Dukung Ganjar Banten tergerak dengan memberikan bantuan lampu penerangan di Kampung Cikole, Desa Karyawangi, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten.

“Kami tahu kondisi di sini pencahayaannya kurang. Maka kami hari ini memberikan bantuan penerangan lampu, agar memudahkan para sopir truk,” ujar Koordinator Wilayah KST Banten, Herman Adiakusuma, Kamis (15/6/2023).

Dikatakan Herman, kedatangannya kali ini disambut baik oleh para sopir truk yang ada di Pangkalan Pulosari. Bahkan, mereka juga sepakat mendukung Ganjar menjadi presiden 2024 mendatang.

“Antusias lumayan besar karena Pak Ganjar sosoknya merakyat dan dekat dengan rakyat kecil. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, mereka berharap jika Pak Ganjar terpilih sebagai presiden dapat melanjutkan programnya yang sudah ada dan memperhatikan para sopir truk,” ungkapnya.

Herman memastikan, ke depan pihaknya akan terus menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo agar semakin dikenal oleh masyarakat.