Ketua DPP Perindo Heri Budianto: Bengkulu Tengah Sangat Potensial untuk Rebut 5 Kursi

BENGKULU - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, Heri Budianto mengatakan, jika Partai Perindo di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu menargetkan 5 kursi untuk di DPRD Kabupaten Bengkulu.

Sebab, kata Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR-RI, Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu ini, pada Pemilu 2019, Perindo di Bengkulu Tengah, berhasil meraih 3 kursi di DPRD Bengkulu Tengah.

Hal itu disampaikan Heri, ketika menggelar Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), DPP Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Bacaleg DPR-RI, Dapil Bengkulu, Heri Budianto, dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Bengkulu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Bacaleg Perindo se-Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kamis (15/6/2023), sore.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini, kata Heri, tidak hanya menargetkan kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun, dari DPD Partai Perindo, Kabupaten Bengkulu Tengah, juga menargetkan 2 kursi DPRD Provinsi, dari Dapil Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara.

Bahkan, terang Heri, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera di Bengkulu Tengah ini juga akan mendorong Bacalegh DPR-RI untuk duduk di Senayan.

''Partai Perindo di Bengkulu Tengah, sudah mendapatkan 3 kursi. Tahun depan, targetnya 5 kursi, lalu mendorong 2 kursi di DPRD Provinsi serta Bacaleg DPR RI, 1 kursi,'' jelas Heri.

Kehadiran di DPD Kabupaten Bengkulu Tengah ini, terang Heri, untuk membawa amanah dari Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, untuk menyampaikan program dari DPP Partai Perindo, terkait dengan pemenangan Pemilu 2024.

''Saya melihat di Bengkulu Tengah ini potensial. Sebab baru pertama kali mengikuti Pemilu, sudah mendapatkan 3 kursi di DPRD, tentu target untuk mendapatkan 5 kursi bisa dicapai,'' terang Heri.