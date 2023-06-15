Ketua DPW Perindo Kaltim Optimis Capai Target dari HT, Sebagian Besar Caleg Petarung

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menargetkan 40 kursi legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim). Rinciannya, satu kursi DPR RI, enam kursi DPRD tingkat I, dan 33 kursi DPRD tingkat II.

Optimisme itu datang karena sebagian besar calon anggota legislatif Perindo di Kaltim adalah petarung.

Hal itu Hary Tanoe sampaikan ketika memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) DPW Partai Perindo Kaltim dan Pembekalan Bacaleg DPRD Provinsi Kaltim di Samarinda, Kamis (15/6/2023).

Merespons hal tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Kaltim, Hamdani menyatakan pihaknya optimis meraih target yang dicanangkan tersebut.

"Kami sangat optimis akan dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pak Ketua Umum," kata Hamdani.

Politikus Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, melanjutkan, pengurus serta bacaleg di Kaltim bersatu padu membuat kerja-kerja politik yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

"Jaringan mesin partai yang kami bangun Insya Allah akan bisa mewujudkan target dobel digit yang telah dicanangkan oleh Ketum HT," ujar Hamdani.

Dalam kontestasi legislatif nanti, Hamdani percaya bacaleg di daerahnya berkompeten dan mempunyai daya juang tinggi.