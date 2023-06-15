Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ketua DPW Perindo Bengkulu: Kita Tegak Lurus, dari DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI Hingga Balon Presiden

Demon Fajri , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:13 WIB
Ketua DPW Perindo Bengkulu: Kita Tegak Lurus, dari DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI Hingga Balon Presiden
A
A
A

BENGKULU - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Partai Perindo, Provinsi Bengkulu, Yurman Hamedi mengatakan, Partai Perindo di Bengkulu, harus menang di setiap daerah di provinsi berjuluk ''Bumi Rafflesia'' ini.

Untuk itu, kata Yurman, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg), baik Provinsi, Kabupaten/Kota agar dapat mempererat dan kerjasama. Sehingga apa yang ingin dicapai dapat terwujud.

Hal itu disampaikan Yurman, ketika menghadiri Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo, Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR-RI, Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu, Heri Budianto, dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Bengkulu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Bacaleg Perindo se-Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kamis (15/6/2023), sore.

Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini, kata Yurman, melalui pertemuan itu, tentu mempererat dan mendapatkan masukan tata cara untuk memenangkan Partai Perindo, di Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera ini, lanjut Yurman, melalui silaturahmi ini pula tentu juga menyamakan visi dan misi, guna meraih dan mendulang suara terbanyak ketika Pemilu.

''Tidak hanya di sini (Bengkulu Tengah), namun silaturahmi dan rakorsus ini akan dilakukan disetiap kabupaten di Bengkulu. Tujuan tidak lain, Partai Perindo harus menang. Jika memang disetoap daerah, maka partai Perindo bisa membuat kebijakan lebih kuat,'' kata Yurman, usai menghadiri silaturahmi dan rakorsus di DPD Perindo Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (15/6/2023), sore.

