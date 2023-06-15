Cari Barang Berharga, Warga Malah Temukan Mortir Aktif di Sungai Oya Gunungkidul

GUNUNGKIDUL - Sebuah mortir diduga peninggalan zaman penjajahan ditemukan di dasar Sungai Oya di padukuhan Cikal Kalurahan Watusigar Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Rabu (14/6/2023). Tim Jihandak Polda DIY pun mengevakuasinya.

Kapolsek Ngawen AKP Suharjianto menuturkan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat. Mereka melaporkan temuan benda diduga mortir di Sungai Oya.

"Kami selanjutnya mendatangi TKP dan melokalisir serta memasang police line di sekitar lokasi," katanya.

Barang yang ditemukan tersebut adalah sebuah mortir berkarat berdiameter 13 cm dan panjang 26 cm. Kendati kondisi sudah berkarat, mortir tersebut diperkirakan masih aktif.

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Tim Jihandak Polda DIY untuk mengevakuasi mortir tersebut. Karena jarak cukup jauh dari Mapolda maka evakuasi baru dilaksanakan petang harinya.

"Pukul 16.30 WIB sebuah mortir tersebut telah diamankan oleh tim jihandak dari Brimobda Polda DIY," ujarnya.