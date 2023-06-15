Advertisement
HOME NEWS JATENG

Diskusi dengan Mahasiswa, Ganjar Ceritakan Awal Mula Terjun ke Politik

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |07:57 WIB
Diskusi dengan Mahasiswa, Ganjar Ceritakan Awal Mula Terjun ke Politik
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Ist)
A
A
A

SEMARANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol) Indonesia datang ke rumah dinas Gubernur Jawa Tengah, pada Rabu (14/6/2023) malam. Mereka datang untuk ‘berguru’ ilmu politik kepada Ganjar Pranowo.

Pertemuan dengan Gubernur Ganjar Pranowo menjadi rangkaian kegiatan Himapol Indonesia yang sedang menggelar Rapat Evaluasi Nasional (Ravelnas) ke-8, di Semarang. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo menjadi tuan rumahnya.

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Dalam kesempatan itu, Ganjar membagikan pengalamannya saat terjun ke dunia politik. Kepada para mahasiswa, Ganjar menceritakan dirinya telah berkecimpung di dunia politik sejak mahasiswa.

“Waktu saya seusia Anda saya sudah ikut partai. Semua orang sinis, alhamdulillah saya dari dulu enggak pernah berubah, dicaci-maki dilecehkan enggak pernah berubah. Jadi berani mengambil satu yang tidak populer, karena biasanya orang takut tidak populer,” kata Ganjar.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, tahun ini menjadi momentum para mahasiswa bisa aktif berpartisipasi. Mahasiswa Ilmu Politik, kata Ganjar, bisa berpartisipasi dalam menjaga situasi politik yang multipolar.

“Maka penting untuk mengajak generasi muda, apalagi para intelektual muda ini untuk bisa berkontribusi, memahami juga, menjadi penjaga moral,” tuturnya usai acara.

Ganjar mengatakan, dalam konteks tahun politik ini para intelektual muda bisa mengambil peran untuk mengedukasi, agar masyarakat sadar pada bahaya hoaks dan tidak melakukan kampanye negatif.

“Itu menurut saya, bagaimana cara kita menjaga proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan keterlibatan anak-anak muda ini menurut saya menjadi begitu penting karena mereka punya gagasan, punya idealisme, punya ilmu pengetahuan yang cukup dan sangat kreatif,” ujarnya.

