Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dapat Bantuan Gerobak Dari Perindo, Pedagang Angkringan Ini Langsung Buka Cabang

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |15:41 WIB
Dapat Bantuan Gerobak Dari Perindo, Pedagang Angkringan Ini Langsung Buka Cabang
A
A
A

SOLO - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Solo serahkan 5 batuan gerobak untuk para pedagang UMKM di Kantor DPD Perindo Solo, Kamis (15/06). Salah seorang pedagang, Sriyanto (51) mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk membuka lapangan kerja baru.

Warga Kelurahan Jajar RT 05 RW 04 Laweyan Solo itu mengaku bahwa dirinya baru memulai usahanya yang berbentuk warung angkringan dalam 2 tahun belakangan. Gerobak tersebut nantinya akan ia gunakan untuk memfasilitasi anggota keluarganya agar bisa berdagang.

"Sehari-hari jualan kelapa parut di Pasar Legi. Hik baru dua tahun buka di dekat rumah," bebernya setelah mendapatkan bantuan gerobak dari DPP Perindo Solo.

Sriyanto menjelaskan, setelah mendapatkan bantuan gerobak baru dirinya akan membuka satu angkringan lagi di Pajang, Solo. Nantinya, angkringan itu akan dikelola oleh kakak kandungnya.

"Nanti bagi hasil. Kakak biar bisa kerja dan bisa buat makan," katanya.

Sriyanto berharap kebaikan yang ia lakukan bisa memperlancar usahanya agar uang yang ia hasilkan juga bertambah. Penghasilannya itu nanti akan digunakan untuk memelihara anak yatim.

"Saya kan juga memelihara anak yatim (15 tahun). Agar bisa sekolah dan sukses," bebernya.

Hal yang dilakukan Sriyanto sejalan dengan keinginan Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto yang berharap agar bantuan gerobak bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement