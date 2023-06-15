Dapat Bantuan Gerobak Dari Perindo, Pedagang Angkringan Ini Langsung Buka Cabang

SOLO - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perindo Solo serahkan 5 batuan gerobak untuk para pedagang UMKM di Kantor DPD Perindo Solo, Kamis (15/06). Salah seorang pedagang, Sriyanto (51) mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk membuka lapangan kerja baru.

Warga Kelurahan Jajar RT 05 RW 04 Laweyan Solo itu mengaku bahwa dirinya baru memulai usahanya yang berbentuk warung angkringan dalam 2 tahun belakangan. Gerobak tersebut nantinya akan ia gunakan untuk memfasilitasi anggota keluarganya agar bisa berdagang.

"Sehari-hari jualan kelapa parut di Pasar Legi. Hik baru dua tahun buka di dekat rumah," bebernya setelah mendapatkan bantuan gerobak dari DPP Perindo Solo.

Sriyanto menjelaskan, setelah mendapatkan bantuan gerobak baru dirinya akan membuka satu angkringan lagi di Pajang, Solo. Nantinya, angkringan itu akan dikelola oleh kakak kandungnya.

"Nanti bagi hasil. Kakak biar bisa kerja dan bisa buat makan," katanya.

Sriyanto berharap kebaikan yang ia lakukan bisa memperlancar usahanya agar uang yang ia hasilkan juga bertambah. Penghasilannya itu nanti akan digunakan untuk memelihara anak yatim.

"Saya kan juga memelihara anak yatim (15 tahun). Agar bisa sekolah dan sukses," bebernya.

Hal yang dilakukan Sriyanto sejalan dengan keinginan Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto yang berharap agar bantuan gerobak bisa digunakan untuk membuka lapangan kerja baru.