HOME NEWS JATENG

Optimis Indonesia Emas 2045 Tercapai, Ini Pesan Ganjar Pranowo

Angga Rosa , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:17 WIB
Optimis Indonesia Emas 2045 Tercapai, Ini Pesan Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo di Grobogan (Foto: MPI)
A
A
A

GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo optimis Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Optimisme Ganjar muncul setelah melihat potensi dan bakat yang dimiliki para siswa di Indonesia.

"Harus yakin (Indonesia Emas 2045). Maka, kami arahkan sekolah dan gurunya juga musti mengarahkan untuk mengeluarkan seluruh bakat yang dimiliki oleh siswa," kata Ganjar saat mengajar di SMAN 1 Kradenan, Kabupaten Grobogan, Kamis (15/6/2023).

Sementara, saat mengajar Ganjar memaparkan materi dengan tema Generasi Benteng Pancasila Cerdas Bermedia Konsisten Berbudaya dan Anti Hoax.

Kurang lebih sekitar 50 menit, kegiatan Gubernur Mengajar di sekolah tersebut berlangsung interaktif dan akrab. Beberapa kali, Ganjar juga meminta beberapa siswa untuk maju ke depan.

Cara pemaparan Ganjar yang atraktif membuat para siswa mudah memahami apa yang disampaikan. Ganjar menjelaskan beberapa materi, di antaranya, cinta tanah air, cinta budaya, sikap toleransi, hingga pengembangan bakat dan minat.

Dia menambahkan, bakat dan minat generasi saat ini terkadang berbeda dengan cara pandang masyarakat umum atau lingkungannya. Menurut Ganjar, selama hal itu positif, maka perlu untuk didukung.

"Anak muda sekarang mimpinya berbeda dengan yang lain atau masyarakat yang di sekitarnya. Maka, kemudian bakat yang terpendam dari anak-anak sebenarnya sangat luar biasa. Maka dia butuh dukungan, butuh suport," lanjutnya.

"Saya senang tadi ada satu siswa yang bertanya sangat bagus. Bagaimana kalau saya punya bakat tapi lingkungan tidak mendukung. Dan dia mencontohkan, lingkungan sekitarnya tidak mendukung karena dia perempuan bahkan sudah pinter buat aplikasi," imbuh Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
