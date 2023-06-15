Advertisement
HOME NEWS JATENG

Program Gubernur Sambang Sekolah, Ganjar Tanamkan Pendidikan Pancasila

Angga Rosa , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |16:40 WIB
Program Gubernur Sambang Sekolah, Ganjar Tanamkan Pendidikan Pancasila
Ganjar Pranowo di Grobogan (Foto : Pemprov Jateng)
A
A
A

GROBOGAN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memberikan pendidikan pancasila kepada siswa sekolah. Menurut Ganjar, nilai pancasila bisa diterapkan dari hal kecil seperti saling tolong menolong.

Hal itu dikatakan Ganjar saat melaksanakan program Gubernur Sambang Sekolah bertajuk ‘Generasi Benteng Pancasila Cerdas Bermedia, Konsisten Berbudaya, dan Anti Hoaks’ di SMA 1 Negeri Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jateng, Kamis (15/6/2023).

“Kalau ke sekolah salah satu temannya menjemput dan kemudian jalan bareng, yang naik motor dia nyamperin temannya. Tolong menolong bekerja sama yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat,” kata Ganjar di lokasi.

Ganjar mengatakan, kebaikan-kebaikan itu akan melahirkan rasa kepedulian satu dengan yang lain. Sehingga ada rasa saling menjaga dari hal-hal buruk seperti pergaulan bebas, intoleransi, hingga paham-paham radikalisme.

Oleh karena itu, Ganjar menekankan pentingnya pemberian pendidikan pancasila di sekolah-sekolah agar semua siswa dapat memahami dan mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Ganjar pun meminta pihak sekolah untuk memberikan pendampingan terbaik kepada para siswa. Terlebih para siswa tentu punya bakat dan passion tersendiri menuju cita-citanya.

“Harus yakin mewujudkan Indonesia Emas 2045. makanya harus kita arahkan, sekolah dan gurunya juga harus mengarahkan untuk mengeluarkan seluruh bakat dari siswa-siswa,” ujar Ganjar.

