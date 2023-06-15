Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dapat Gerobak dari Perindo, Sriyanto Berharap Penghasilan Meningkat untuk Biayai Anak Yatim

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |18:04 WIB
Dapat Gerobak dari Perindo, Sriyanto Berharap Penghasilan Meningkat untuk Biayai Anak Yatim
A
A
A

SOLO - Sriyanto (51) warga Warga Kelurahan Jajar RT 05 RW 04 Laweyan Solo mengaku bersyukur mendapatkan bantuan gerobak dari DPD Perindo Solo. Ia pun berharap bantuan tersebut bisa meningkatkan penghasilannya.

Sriyanto merupakan salah satu dari lima pedagang asal Solo yang mendapatkan bantuan gerobak dari DPP Perindo Solo. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto bersama Ketua DPD Perindo Solo, Milia Jatmiati di Kantor DPD Perindo Solo, Kamis (15/06).

"Saya ucapkan terima kasih dari partai Perindo. Akan saya gunakan untuk jualan malam. Semoga berhasil dan mudah-mudahan Partai Perindo tetap jaya selamanya," ujar Sriyanto.

Bapak 3 anak itu berharap bantuan gerobak dari dari Partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bisa meningkatkan penghasilannya. Sriyanto mengaku bahwa dirinya saat tengah memelihara anak yatim.

"Semoga jualan lancar, penghasilan meningkat. Saya punya 3 anak. Paling kecil itu anak yatim yang saya adopsi. Usianya 15 tahun," beber dia.

Sriyanto yang baru memulai usaha angkringannya selama 2 tahun di dekat rumahnya di Pajang, Laweyan, Solo setelah mendapat bantuan gerobak dari yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan langsung membuka cabang angkringan di Pajang, Solo. Cabangnya barunya nanti rencananya akan dikelola oleh kakak kandungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement