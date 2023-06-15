Dapat Gerobak dari Perindo, Sriyanto Berharap Penghasilan Meningkat untuk Biayai Anak Yatim

SOLO - Sriyanto (51) warga Warga Kelurahan Jajar RT 05 RW 04 Laweyan Solo mengaku bersyukur mendapatkan bantuan gerobak dari DPD Perindo Solo. Ia pun berharap bantuan tersebut bisa meningkatkan penghasilannya.

Sriyanto merupakan salah satu dari lima pedagang asal Solo yang mendapatkan bantuan gerobak dari DPP Perindo Solo. Penyerahan dilakukan langsung oleh Ketua DPW Perindo Jateng, Mayjen TNI (Purn) Wuryanto bersama Ketua DPD Perindo Solo, Milia Jatmiati di Kantor DPD Perindo Solo, Kamis (15/06).

"Saya ucapkan terima kasih dari partai Perindo. Akan saya gunakan untuk jualan malam. Semoga berhasil dan mudah-mudahan Partai Perindo tetap jaya selamanya," ujar Sriyanto.

Bapak 3 anak itu berharap bantuan gerobak dari dari Partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu bisa meningkatkan penghasilannya. Sriyanto mengaku bahwa dirinya saat tengah memelihara anak yatim.

"Semoga jualan lancar, penghasilan meningkat. Saya punya 3 anak. Paling kecil itu anak yatim yang saya adopsi. Usianya 15 tahun," beber dia.

Sriyanto yang baru memulai usaha angkringannya selama 2 tahun di dekat rumahnya di Pajang, Laweyan, Solo setelah mendapat bantuan gerobak dari yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu akan langsung membuka cabang angkringan di Pajang, Solo. Cabangnya barunya nanti rencananya akan dikelola oleh kakak kandungnya.