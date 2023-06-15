Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Nganyari Jalan Kampung Gunung Tumpeng Grobogan

Manik Priyo Prabowo , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:12 WIB
Ganjar <i>Nganyari</i> Jalan Kampung Gunung Tumpeng Grobogan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (Foto : MPI)
GROBOKAN - Jalan yang dulu rusak parah di jalur Gadoh ke Gunung tumpeng, Karangrayung, Grobogan kini berubah menjadi halus.

Tak tanggung-tanggung, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo langsung nganyari atau mencoba jalan yang sudah rampung dikerjakan ini. Sontak jalan yang sudah bagus ini pun macet lantaran warga mengerumuni Ganjar Pranowo untuk berfoto.

Guna menghindari kemacetan, Ganjar mengurai warga dengan mengajak berfoto-foto di ladang milik warga.

Kepada jurnalis, Ganjar Pranowo berujar bahwa pemkab mengambil jalan terbaik.

"Yakni dengan meminjam uang ke Provinsi dan dana dipakai buat membangun infrastruktur di Kabupaten Grobogan ini. Dua periode dua kali meminjam dan langsung dipakai membangun," ujar Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah saat meninjau jalan di Desa Gadoh ke Desa Gunungtumpeng, Grobogan, Kamis (15/6/2023).

Pemerintah daerah dan provinsi semangat meninjau lokasi yang dilaporkan melalui aplikasi lapor gub dan akan melakukan perbaikan segera mungkin.

Karena itu, masyarakat diharapkan agar melaporkan segala keluhan, kerusakan dan ketidaknyamanan fasilitas publik di lapor gub.

Halaman:
1 2
      
