INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Resmikan Posko Pemenangan, Relawan Ganjar Gelar Pawai di Pati

Faisal Haris , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:19 WIB
Resmikan Posko Pemenangan, Relawan Ganjar Gelar Pawai di Pati
Bakal Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo/ist
PATI - Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) bersinergi untuk mengonsolidasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo agar bisa memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Mereka juga meresmikan posko pemenangannya yang terletak di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Koordinator Daerah OMG Pati, Alwi Nurdin mengatakan, peresmian posko ini diharapkan bisa menyinergikan dukungan terhadap Ganjar dari para anak muda yang berada di daerah Pati.

"Tujuan berdirinya posko ini untuk mewadahi anak-anak muda agar bisa berkumpul bersama, dan berdiskusi bersama," ujar Alwi, Kamis (15/6/2023).

Setelah meresmikan posko pemenangan Ganjar 2024, OMG Pati bersama masyarakat Desa Sitiluhur mengadakan pawai sedekah bumi.

"Ini untuk memperkenalkan kepada warga apa itu OMG dan bagaimana pergerakan OMG. Kegiatan ini melibatkan warga dan pemuda setempat, sekitar 100 hingga 150 orang," ungkapnya.

Sedekah bumi ini juga merupakan tradisi yang biasa dilakukan warga desa sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. 

Pawai pun berlangsung meriah. Banyak peserta yang mengenakan sejumlah kostum menarik saat mengikuti arak-arakan pawai yang membawa gunungan hasil bumi.

