HOME NEWS JATENG

Jawaban DPD Perindo Solo soal Kaesang yang Akan Maju di Pemilu

Romensy August , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |20:29 WIB
Jawaban DPD Perindo Solo soal Kaesang yang Akan Maju di Pemilu
A
A
A

SOLO - DPD Perindo Solo siap ramaikan persaingan untuk mengusung Putra Bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep. Ketua DPD Perindo Solo, Milia Jatmiati yakin Kaesang bakal maju di Pilwalkot Solo bersama Perindo.

Milia saat diwawancarai di Kantor DPD Perindo Solo, Kamis (15/06) mengungkapkan bahwa pihaknya tidak perlu meminta paksa Kaesang agar kedua kubu bisa bertemu.

"Dia kan sudah latihan Mars Perindo. Jadi dia kan tidak perlu menggeret-geret (memaksa). Mas Kaesang akan bersilaturahmi dengan kami," ungkapnya.

Menurut Milia, Kaesang sangat terikat dengan Kota Solo, sehingga kemungkinan besar ia akan mengawali karir politiknya di Solo dan partai Perindo bisa jadi rumah baginya.

"Selaku wong Solo, Mas Kaesang kan punyanya wong Solo. Dia lahir di Solo, besar di Solo, berpolitik dengan keluarga besarnya di Solo. Dan Perindo adalah rumahnya mungkin," katanya.

Partai bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu kini fokus untuk meraih jatah kursi di DPRD Solo agar bisa mengusung Kaesang.

