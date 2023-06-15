Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kebakaran Melahap Apartemen di Surabaya, Diduga Akibat Tukang Las

Rahmat Ilyasan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |05:57 WIB
Kebakaran Melahap Apartemen di Surabaya, Diduga Akibat Tukang Las
SURABAYA - Kebakaran melanda sebuah gedung apartmen yang tak berpenghuni di lantai lima di kawasan Jalan Manunggal Kebonsari Surabaya, Jawa Timur. Titik api awalnya kecil, namun lama kelamaan terus membesar karena hembusan angin. 

Dalam sekejap, amukan si jago merah di lantai 5 ini mengepulkan asap tebal dan menyebar ke ruangan.

Penjaga gedung apartemen, Sulimah mengatakan, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena gedung tersebut memang tak berpenghuni. Hanya ada tiga penjaga apartemen dan itu pun berada di lantai dasar.

Saat kebakaran terjadi ketiga penghuni ini berhasil menyelamatkan diri. Meski sudah keluar, nampak penghuni syok melihat adanya kebakaran.

Sementara menurut saksi mata, Bima, awalnya api terlihat kecil, namun semakin lama api membesar. Warga setempat melaporkan ke satpam apartemen, namun sempat tidak dihiraukan. Setelah diperiksa, ternyata benar ada kobaran api di lantai lima semakin membesar.

