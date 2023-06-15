Relawan Ganjar Beri Penyuluhan Cegah Stunting ke Warga Banyuwangi

BANYUWANGI - Sukarelawan Mak Ganjar Jawa Timur melanjutkan kegiatan bermanfaat dan positif bagi masyarakat luas. Salah satunya dengan menggencarkan kegiatan penyuluhan kesehatan ke posyandu yang ada di Desa Kebaman, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Korwil Mak Ganjar Jatim Harizatun Naqiyah mengatakan dalam kegiatan itu pihaknya memberikan penyuluhan dan menyerahkan sejumlah bantuan.

"Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak harus tetap terpantau, sebagai orang tua harus sadar akan kesehatan anak anaknya," ujar Naqiyah dalam siaran persnya, Kamis (15/6/2023).

Adapun yang menjadi sasaran dalam penyuluhan itu yakni ibu-ibu yang mayoritas menjadi pembuat abon sapi.

"Kehadiran para sukarelawan disambut hangat oleh para mak-mak yang hadir di salah satu rumah sukarelawan. Kami berbincang dan berbagi sedikit buah tangan," ujar dia.

Selain itu, mereka turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo, salah satu bacapres yang didukung.

"Tak lupa kami memperkenalkan profil Pak Ganjar yang dikenal dengan "Si Rambut Putih" sebagai calon presiden mendatang," ucap dia.