Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dugaan Ajaran Sesat di Ponpes Al-Zaytun, Ridwan Kamil Tunggu Fatwa MUI

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |22:51 WIB
Dugaan Ajaran Sesat di Ponpes Al-Zaytun, Ridwan Kamil Tunggu Fatwa MUI
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (foto: MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku, dirinya masih menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu. Sebab menurutnya, jika menyangkut masalah keagamaan maka hal itu merupakan ranahnya para ulama.

"Kami sedang berkoordinasi menunggu fatwa dari MUI, kalau fatwanya harus ada tindakan secara keagamaan, maka Pemerintah Jawa barat akan melakukan sebuah ukuran. Karena urusan agama, fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan keamanan ada wilayah pusat," ucap Kang Emil, sapaan akrabnya, Kamis (15/6/2033).

Kang Emil menilai, dalam masalah ini, seharusnya Kementerian Agama melalui kantor wilayahnya yang harus turun tangan pertama.

"Ya, sesuai peraturan perundang-undangan, tapi urusan kondusifitas, menjaga keamanan, demonya tidak merusak itu urusan pemerintah daerah, jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka," katanya.

"Saya akan rapatkan tindakan apa yang bisa kami lakukan," tambahnya.

Sebelumnya, MUI Jabar meminta agar Ridwan Kamil memberikan terguran kepada Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/525/2842133/ketika-panji-gumilang-acungkan-dua-jempol-saat-cek-demo-di-ponpes-al-zaytun-Bd0MulaaUm.jpg
Ketika Panji Gumilang Acungkan Dua Jempol saat Cek Demo di Ponpes Al-Zaytun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/27/525/2838065/besok-pemerintah-umumkan-keputusan-al-zaytun-nasib-panji-gumilang-di-ujung-tanduk-RPf53xVDet.jpg
Besok! Pemerintah Umumkan Keputusan Al Zaytun, Nasib Panji Gumilang di Ujung Tanduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/525/2837434/begini-kondisi-terkini-ponpes-al-zaytun-di-tengah-aksi-266-llFoHXb3Lz.jpg
Begini Kondisi Terkini Ponpes Al Zaytun di Tengah Aksi 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/525/2836954/pastikan-tak-ada-aktivitas-satpol-pp-sidak-galangan-kapal-raksasa-milik-al-zaytun-TlO8Ldcm95.jpg
Pastikan Tak Ada Aktivitas, Satpol PP Sidak Galangan Kapal Raksasa Milik Al-Zaytun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/525/2836776/nasib-ponpes-al-zaytun-bakal-diumumkan-pekan-depan-MIkU0qHq7W.jpg
Nasib Ponpes Al Zaytun Bakal Diumumkan Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/525/2836177/klarifikasi-panji-gumilang-buntu-tim-investigasi-bakal-ambil-langkah-ini-C3ijcnqtJc.jpg
Klarifikasi Panji Gumilang Buntu, Tim Investigasi Bakal Ambil Langkah Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement