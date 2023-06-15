Beri Pembelajaran Fiqih ke Warga Cara Tokoh Agama di Medan Dukung Ganjar

MEDAN – Tokoh agama pendukung Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar memberikan pembelajaran fiqih, yaitu mengadakan pelatihan mandi janabah di Jalan Kawat II, Mulia Hilir, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara.

Koordinator Daerah Usbat Ganjar Kota Medan Ustaz M. Nizar Nur mengatakan, mandi janabah sendiri ialah istilah yang merujuk pada keadaan tidak suci setelah melakukan hal-hal tertentu, di antaranya hubungan suami istri, haid, melahirkan, keluarnya air mani baik disengaja maupun tidak.

"Kami mengadakan pelatihan mandi janabah. Setelah pelatihan ini diadakan, alhamdulillah masyarakat tercerah," kata Nizar, Kamis, (15/6/2023).

Dikatakannya, mandi janabah dilakukan dengan cara niat, menyiram seluruh tubuh dengan air yang suci, membasuh rambut, dan memastikan bahwa seluruh tubuh telah terkena air dengan sempurna. Setelah melakukan mandi janabah, maka ibadah pun menjadi sah.

"Dalam mengangkat hadas besar harus ada niat, membasuh dengan air dari ujung kaki ke kepala. Jangan sampai di antara badan itu tidak dikenai air. Itu mandi janabah," tegasnya.

Selain itu, dia juga berencana untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa di berbagai wilayah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dalam menjalankan ibadah.

Dengan demikian, mereka berharap dapat membantu umat muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

"Alhamdulilah antusias masyarakat didalam pelatihan mandi janabah ini sungguh amat luar biasa. Kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk pencerahan umat," tutupnya.