HOME NEWS SUMUT

Cara Srikandi Ganjar Tingkatkan Perekonomian dan Majukan UMKM di Sumut

Muhammad Ramadhan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |19:35 WIB
Cara Srikandi Ganjar Tingkatkan Perekonomian dan Majukan UMKM di Sumut
Ganjar Pranowo/Pemprov Jateng
A
A
A

BATU BARA- Sukarelawan Srikandi Ganjar menggelar pelatihan cara membuat kue Dangai khas Melayu Batu Bara di Dusun I, Desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Kamis (15/6/2023).

Sekretaris Srikandi Ganjar Sumut, Nabillah Syahfira Santosa mengatakan kegiatan, ini untuk meningkatkan kemampuan para perempuan dalam membuat kue dangai yang autentik.

“Kita juga memberikan pengetahuan tentang cara menghasilkan nilai ekonomi, dan mengembangkan potensi bisnis melalui kuliner tradisional,” ujar Nabillah, Kamis (15/6/2023).

"Berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Batu Bara, kegiatan kali ini adalah untuk melestariakan makanan khas kue dari Batu Bara, nah nama kue Dangai,"tambahnya.

ist

Dikatakan Nabillah, kue Dangai, makanan khas dari Melayu Batu Bara, telah menjadi salah satu ikon kuliner di Sumatera Utara yang disajikan saat menjamu tamu atau merayakan perayaan Lebaran.

"Kue dangai ini adalah makanan khas Melayu, kue ini biasanya ada pada saat pernikahan, selamatan atau kegiatan kebahagiaan," ujar dia.

Mereka juga diajak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai resep tradisional dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan kue dangai.

Acara ini juga diharapkan dapat mempromosikan kuliner khas Batu Bara kepada masyarakat luas.

Melalui pengetahuan dan apresiasi terhadap kuliner tradisional, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal dan memperkenalkannya kepada generasi muda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
