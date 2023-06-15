Loyalis Ganjar Serap Aspirasi Warga Takalar dengan Cara Unik

TAKALAR - Dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 semakin masif. Salah satunya datang dari Loyalis Ganjar yang menamai dirinya Gerakan Panrannuangku (GP) Takalar hadir untuk menyelami aspirasi warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Koordinator GP Takalar, Amir Irwan mengatakan pihaknya menggelar kegiatan bertajuk "Pelatihan Membuat Masakan Kapurung" untuk menguatkan tali silaturahmi dan solidaritas warga di Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

"Kegiatan pada hari ini adalah membuat kapurung mengumpulkan warga Kabupaten Takalar kemudian tujuannya untuk mempererat persaudaraan," ujar Amir Irwan, Kamis (15/6/2023).

Amir menyebut pelatihan ini juga menjadi ruang guna menyelami aspirasi warga Kabupaten Takalar. Kata "Panrannuangku" sendiri merupakan semboyan Kabupaten Takalar yang dituliskan dengan aksara lontara dan memiliki makna harapanku atau amanahku.

Dikatakan Amir, pihaknya hadir untuk memperjuangkan aspirasi warga Takalar yang menginginkan figur pemimpin egaliter dan peduli nasib rakyat kecil.

"Gerakan Panranuangku itu artinya harapan. Warga Kabupaten Takalar mengharapkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI tahun 2024. Pak Ganjar adalah seorang yang amanah, dan pemimpin religius," terangnya.