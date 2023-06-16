Kepala Gulat India Didakwa Pelecehan Seksual, Dituduh Meraba-raba di Kamp Pelatihan dan Turnamen

INDIA – Kepala gulat India telah didakwa di pengadilan setelah berbulan-bulan protes yang dilakukan pegulat top negara itu yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual.

Polisi telah mendakwa Brij Bhushan Sharan Singh dengan tuduhan menguntit, melecehkan dan mengintimidasi serta membuat "pernyataan bernuansa seksual".

Tujuh pegulat wanita, termasuk anak di bawah umur, telah mengajukan pengaduan ke polisi yang menuduh Singh melakukan pelecehan dan meraba-raba mereka di kamp pelatihan dan turnamen. Dalam kasus anak di bawah umur, polisi telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari Pelanggaran Seksual (Pocso) yang ketat.

Singh, seorang anggota parlemen berpengaruh dari partai BJP yang berkuasa, membantah tuduhan tersebut.

Dia menuduh para pegulat itu "bermotivasi politik" dan baru-baru ini mengatakan dia akan gantung diri bahkan jika satu tuduhan pun terbukti terhadapnya.

Dikutip BBC, protes telah menjadi berita utama secara global, terutama setelah polisi menahan para pegulat saat mereka mencoba berbaris ke gedung parlemen baru India di ibu kota Delhi.

Rekaman peraih medali Olimpiade Sakshi Malik dan Bajrang Punia dan peraih medali juara dunia dua kali Vinesh Phogat diseret di jalan dan dibawa dengan mobil polisi menjadi viral, memicu kritik dari atlet top dan politisi oposisi.