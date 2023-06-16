Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kepala Gulat India Didakwa Pelecehan Seksual, Dituduh Meraba-raba di Kamp Pelatihan dan Turnamen

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |08:11 WIB
Kepala Gulat India Didakwa Pelecehan Seksual, Dituduh Meraba-raba di Kamp Pelatihan dan Turnamen
Kepala gulat India dituduh melakukan pelecehan seksual (Foto: Media sosial)
A
A
A

INDIA – Kepala gulat India telah didakwa di pengadilan setelah berbulan-bulan protes yang dilakukan pegulat top negara itu yang menuduhnya melakukan pelecehan seksual.

Polisi telah mendakwa Brij Bhushan Sharan Singh dengan tuduhan menguntit, melecehkan dan mengintimidasi serta membuat "pernyataan bernuansa seksual".

Tujuh pegulat wanita, termasuk anak di bawah umur, telah mengajukan pengaduan ke polisi yang menuduh Singh melakukan pelecehan dan meraba-raba mereka di kamp pelatihan dan turnamen. Dalam kasus anak di bawah umur, polisi telah menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dari Pelanggaran Seksual (Pocso) yang ketat.

Singh, seorang anggota parlemen berpengaruh dari partai BJP yang berkuasa, membantah tuduhan tersebut.

Dia menuduh para pegulat itu "bermotivasi politik" dan baru-baru ini mengatakan dia akan gantung diri bahkan jika satu tuduhan pun terbukti terhadapnya.

Dikutip BBC, protes telah menjadi berita utama secara global, terutama setelah polisi menahan para pegulat saat mereka mencoba berbaris ke gedung parlemen baru India di ibu kota Delhi.

Rekaman peraih medali Olimpiade Sakshi Malik dan Bajrang Punia dan peraih medali juara dunia dua kali Vinesh Phogat diseret di jalan dan dibawa dengan mobil polisi menjadi viral, memicu kritik dari atlet top dan politisi oposisi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement