Alasan Risiko Mata-Mata, Australia Blokir Rusia Bangun Kedutaan Baru di Dekat Parlemen

Australia hentikan Rusia bangun kedutaan baru di dekat parlemen dengan alasan risiko mata-mata (Foto: BBC News)

CANBERRA - Australia telah memblokir Rusia untuk membangun kedutaan baru di dekat parlemennya, dengan alasan risiko mata-mata.

Perdana Menteri (PM) Anthony Albanese mengatakan badan-badan intelijen telah memberikan "saran keamanan yang sangat jelas" saat bergerak.

Undang-undang yang secara khusus dirancang untuk menghentikan pembangunan dengan cepat disahkan pada Kamis (15/6/2023) setelah upaya hukum untuk memblokir pembangunan Canberra gagal.

"Kami tidak berharap Rusia berada dalam posisi untuk berbicara tentang hukum internasional, mengingat penolakan mereka terhadapnya secara konsisten dan berani dengan invasi mereka ke Ukraina," kata Albanese, yang mengutuk invasi "ilegal dan tidak bermoral" Rusia ke Ukraina, dikutip BBC.

Undang-undang membutuhkan waktu kurang dari lima menit untuk diperkenalkan, dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.