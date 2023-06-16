Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kenapa Disebut Hutan Amazon? Ini Alasannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |09:37 WIB
Kenapa Disebut Hutan Amazon? Ini Alasannya
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA-Kenapa disebut hutan Amazon sering lantaran merupakan terbesar di muka bumi. Luasnya pun mencapai 40 persen dari dataran benua Amerika Selatan.

Hutan yang dijuluki sebagai Neraka Hijau ini melintasi sejumlah negara, seperti Brasil, Bolivia, Peru ,Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, dan Suriname, serta Guyana Prancis.

Namun, tahukah Anda kenapa disebut hutan Amazon? Ternyata ini alasannya.

Dilansir dari laman Mongabay, hutan hujan tersebut mendapatkan namanya karena adanya Sungai Amazon atau Rio Amazonas dalam bahasa Spanyol, yang mengalir di tengah lebatnya pepohonan hutan Amazon.

Kata Amazonas sendiri berasal dari mitos Yunani Kuno tentang suku pejuang wanita perkasa. Awalnya, nama ini diberikan oleh penakluk Spanyol bernama Francisco de Orellana yang secara tidak sengaja menemukan hutan belantara besar pada 1542.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190117/prabowo-ZKsF_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188231/menag-Vncl_large.jpg
Singgung Jaga Alam, Menag: Mencemari Hutan adalah Bentuk Pengkhianatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187890/raja_juli-EYte_large.jpg
Soal Kerusakan Hutan, DPR: Menhut Raja Juli Antoni Kebagian Cuci Piring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435/lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3177029/dpr_ri-0WIt_large.jpg
DPR Minta Deforestasi di Dairi Dihentikan Usai Dikeluhkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172038/menhut-jKN5_large.jpg
Pemerintah Perketat Pengawasan Izin Pengelolaan Hutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement