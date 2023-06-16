Kenapa Disebut Hutan Amazon? Ini Alasannya

JAKARTA-Kenapa disebut hutan Amazon sering lantaran merupakan terbesar di muka bumi. Luasnya pun mencapai 40 persen dari dataran benua Amerika Selatan.

Hutan yang dijuluki sebagai Neraka Hijau ini melintasi sejumlah negara, seperti Brasil, Bolivia, Peru ,Ekuador, Kolombia, Venezuela, Guyana, dan Suriname, serta Guyana Prancis.

Namun, tahukah Anda kenapa disebut hutan Amazon? Ternyata ini alasannya.

Dilansir dari laman Mongabay, hutan hujan tersebut mendapatkan namanya karena adanya Sungai Amazon atau Rio Amazonas dalam bahasa Spanyol, yang mengalir di tengah lebatnya pepohonan hutan Amazon.

Kata Amazonas sendiri berasal dari mitos Yunani Kuno tentang suku pejuang wanita perkasa. Awalnya, nama ini diberikan oleh penakluk Spanyol bernama Francisco de Orellana yang secara tidak sengaja menemukan hutan belantara besar pada 1542.