Bencana Kapal Migran Tenggelam, 9 Orang Ditangkap Atas Dugaan Perdagangan Manusia

Kapal penangkap ikan tenggelam di Yunani tewaskan 78 migran dan 100 anak terjebak di dalamnya (Foto: Pengawas Pantai Hellenic)

YUNANI – Bencana kapal migran yang tenggelam dan menjadi tragedi terburuk di Yunani terus menarik perhatian dunia. Sebanyak 78 orang meninggal dan diperkirakan 100 anak-anak terjebak di dalam kapal.

TV Yunani melaporkan sembilan orang, termasuk beberapa orang Mesir, telah ditangkap atas dugaan perdagangan manusia.

Juru bicara pemerintah Yunani Ilias Siakantaris mengatakan tidak diketahui berapa banyak orang yang ditahan.

"Tapi kami tahu bahwa beberapa penyelundup mengunci orang untuk mempertahankan kendali,” terangnya, dikutip BBC.

Keluarga dari beberapa orang hilang telah tiba di Kalamata untuk mencari orang yang mereka cintai.

"Kerabat saya ada di kapal," kata Aftab, yang melakukan perjalanan dari Inggris dan mengatakan setidaknya empat kerabatnya dari Pakistan tidak ditemukan.

"Kami sudah mendapat konfirmasi. Kami menemukan salah satu kerabat di [pusat penyelamatan]. Tapi yang lain belum kami dapatkan," ungkapnya kepada BBC.