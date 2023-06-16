Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pengorbanan Para Ibu Tak Kenal Takut, Rela Mati Demi Selamatkan Anak saat Kapal Terbalik yang Tenggelamkan 100 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:19 WIB
Pengorbanan Para Ibu Tak Kenal Takut, Rela Mati Demi Selamatkan Anak saat Kapal Terbalik yang Tenggelamkan 100 Orang
Kisah para ibu yang rela mati demi selamatkan anak-anak dari kapal terbalik (Foto: BBC)
A
A
A

NIGERIA – Di antara lebih dari 100 orang yang tenggelam pada awal pekan ini ketika sebuah kapal terbalik di Sungai Niger di Nigeria tengah, banyak orangtua yang berusaha menyelamatkan anak-anak mereka.

Hal ini terungkap dari kesaksian banyak korban selamat kepada BBC. Mohammed Alhassan, 22, adalah satu dari sekitar 300 orang yang melakukan perjalanan dengan perahu kayu yang penuh sesak di Patigi di Negara Bagian Kwara untuk menghadiri pesta pernikahan.

Dia menjadi korban selamat yang menyaksikan banyak hal yang terjadi saat kapal terbalik.

Banyak yang kembali dari pernikahan. Tapi bukan Alhassan. Dia terlihat kembali dari pasar.

Dia tidak menunjukkan emosi saat dia kembali ke tepi sungai tempat dia berhasil berenang ke tempat yang aman.

Air surut ketika BBC bertemu dengannya. Sungai itu tenang dan pandangannya tertuju ke cakrawala.

Tapi saat dia mengingat orang tua yang tenggelam bersama anak-anaknya, termasuk saudara perempuannya dan putranya yang berusia delapan tahun, air mata mengalir deras di wajahnya.

      
