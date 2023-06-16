Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Sesumbar Bisa Damaikan Rusia-Ukraina dalam 24 Jam, Ini Kata Zelensky

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:20 WIB
Trump Sesumbar Bisa Damaikan Rusia-Ukraina dalam 24 Jam, Ini Kata Zelensky
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menepis sesumbar mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk dengan cepat mengakhiri konflik dengan Ukraina jika dia kembali terpilih sebagai Presiden AS. Zelensky mengatakan bahwa Trump tidak akan dapat menepati janjinya tersebut.

Berbicara kepada NBC News untuk wawancara yang diterbitkan pada Kamis, (15/6/2023) Zelensky mengambil waktu untuk menanggapi komentar dari Trump tersebut, yang berpendapat dia dapat dengan cepat merundingkan kesepakatan damai antara Kyiv dan Moskow.

“Mengapa dia tidak melakukan itu sebelumnya? Dia adalah presiden ketika perang sedang berlangsung di sini,” kata Zelensky sebagaimana dilansir RT, mengacu pada pertempuran yang meletus di Donbass pada 2014 tak lama setelah presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovich, digulingkan dari kekuasaan di Kyiv.

“Saya pikir dia tidak bisa melakukan itu. Saya pikir tidak ada orang hari ini di dunia yang bisa berbicara dengan (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan mengakhiri perang.”

Selama acara yang disiarkan CNN bulan lalu, Trump menyatakan bahwa dia dapat “menyelesaikan perang itu dalam satu hari, 24 jam,” jika dia terpilih untuk masa jabatan kedua pada 2024. Dia menambahkan bahwa dia akan segera menjadwalkan pembicaraan dengan Zelensky dan Putin. setelah menjabat. Di tempat lain, Trump menggambarkan dirinya sebagai "satu-satunya kandidat" yang mampu menjaga Amerika Serikat dari konflik langsung dengan Rusia, yang dia peringatkan akan memicu perang dunia lain.

Halaman:
1 2
      
